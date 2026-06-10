Abigeatos y ataques de perros a ovinos: "Es un disparate lo que pasa y nadie hace nada"

Los abigeatos , especialmente los robos y faenas clandestinas de ovinos , delito rural cuyo impacto había disminuido tras varios casos a fines del año pasado, "volvió con mucha fuerza en esta zona del país" , afirmó desde la región fronteriza con Brasil a El Observador Pedro Scremini, médico veterinario y productor agropecuario, referente en la ovinocultura de Uruguay.

Casos recientes involucran el robo de animales, con episodios de faenas clandestinas mismo en el campo para llevarse la carne, quedando los cueros tirados.

Hay casos, señaló, de cazadores que llegan con perros para cometer los hurtos, por lo cual hay equipos de delincuentes organizados para esos delitos, que no son controlados por la Policía y no pasan por la Justicia.

"La verdad es que hay inseguridad en el campo, lamentablemente volvimos a lo de hace algunos unos años, el tema del robo de animales no sólo no mejora, empeora, por lo menos acá en Fraile Muerto es un tema dramático para el productor", lamentó.

Para explicar por qué con el paso de los años el volumen de la majada se achicó en varios millones de cabezas, tanto que en el último relevamiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se cayó a menos de cinco millones, "hay muchos factores, pero esto de los robos es algo que pesa un disparate y nadie hace nada y eso te destruye anímicamente", dijo.

"Lo que pasa es muy grave, para peor robar una oveja es bastante fácil, no es como una vaca que da más trabajo, aunque sabemos que también hay robos y faenas de vacunos en los campos del sur, es verdad, pero por ahora no acá", remarcó.

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Abigeatos: la secuencia reciente

Scremini contó, sobre los últimos casos, que el 30 de abril hubo un borrego carneado; el 21 de mayo fueron tres ovejas encarneradas las carneadas; el jueves 4 de junio se avisó a la seccional 7a y a un oficial de la Jefatura de Melo que andaban en el campo tres personas con perros cazando y no sé la razón pero nadie fue; el otro día hubo tres borregas matadas; y hoy lunes 8 de junio se encuentra otra borrega carneada y dos que no aparecen... seguro los restos en unos días los veremos".

10 ovinos de genética premium en 35 días

En total, solo en esta nueva secuencia de robos de animales para carnear, son 10 animales de la raza Merino Dohne en 35 días, la mayoría integrantes del plantel, es decir animales con una carga genética relevante, por lo cual se pierde mucho esfuerzo económico, con el consecuente desánimo.

Tras puntualizar que los casos que él conoce son un ejemplo de algo que pasa en todo el país en forma permanente, Scremini expresó: "Con estas cosas que pasan nos preguntamos, una vez más, si valen la pena estas amarguras y siempre la respuesta es la misma... ¡claro que sí!, aunque tengamos la sensación que a nadie le importa, que se acuerdan sólo el día de la denuncia y esto después pasa a ser a ser parte de una estadística, es lamentable y triste, pero es así".

Productores cansados

Luego de mencionar que "varios productores, cansados, dejaron de criar ovejas", expuso que en su caso "nos negamos e engrosar esa lista".

Al problema puntual del abigeato se suma el del ataque de los perros sueltos, que está yendo más allá de los lanares como objetivo: "En los alrededores del basurero de Melo, por ejemplo, donde ya no quedan casi ovejas, los perros están atacando terneros", informó.

"No sé qué pasa con la Policía, si es que no tiene recursos, si no tiene interés o simplemente no tiene capacidad... pero donde somos tan pocos estas cosas no deberían pasar", consideró sobre el tema abigeato.

Doble daño

Reflexionó, finalmente, que en cada caso de abigeato o ataque de perros hay un daño económico estimable, importante, al que se le puede poner una cifra, pero que también hay un daño emocional que es peor que cualquier cifra que se pueda dar.