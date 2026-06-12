Inauguran el túnel de alta montaña más largo del mundo: así es la megaobra que "rompe" por completo toda una cordillera

China volvió a captar la atención mundial con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de los últimos años. Se trata del túnel Tianshan Shengli , considerado el túnel de autopista de alta montaña más largo del planeta, una construcción de 22,13 kilómetros que atraviesa la cordillera de Tian Shan , en la región de Xinjiang .

La obra fue inaugurada tras cinco años de trabajos y forma parte de la autopista Urumqi-Yuli . Su principal objetivo es mejorar la conexión entre el norte y el sur de Xinjiang , una extensa región caracterizada por montañas, climas extremos y grandes distancias.

El túnel del siglo que promete unir dos continentes y cambiar para siempre el mapa global

Así es el el túnel más largo de América Latina: el coloso que busca cambiar el mapa regional

Más allá de su tamaño, el proyecto sorprende por los desafíos técnicos que implicó atravesar una de las zonas montañosas más complejas de Asia .

¿Cómo es el túnel de alta montaña más largo del mundo?

image Túnel Tianshan Shengli

El Tianshan Shengli tiene una longitud de 22,13 kilómetros y está compuesto por dos tubos paralelos, cada uno con dos carriles de circulación. La estructura atraviesa el macizo central de los montes Tian Shan, una cadena montañosa que se extiende por más de 2500 kilómetros y divide geográficamente la región de Xinjiang.

La magnitud de la obra queda reflejada en algunos números: el túnel alcanza una profundidad máxima superior a los 1.100 metros bajo la montaña y atraviesa 16 zonas de fallas geológicas.

Los trabajos se desarrollaron en áreas situadas a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas y frecuentes nevadas.

Para completar el proyecto, los ingenieros utilizaron modernas tuneladoras y sistemas de excavación diseñados específicamente para soportar altas presiones geológicas, actividad sísmica y condiciones climáticas adversas.

image Túnel Tianshan Shengli Xinhua

La principal razón de su impacto reside en los tiempos de viaje. Antes de la construcción del túnel, atravesar esta zona montañosa podía demandar varias horas por rutas sinuosas y expuestas a avalanchas, tormentas de nieve y otros riesgos climáticos. Ahora, el recorrido bajo la montaña puede completarse en apenas 20 minutos.

La nueva infraestructura también reduce significativamente el tiempo de viaje entre las ciudades de Urumqi y Korla. El trayecto, que anteriormente requería más de siete horas por carretera, pasó a demandar alrededor de tres horas.