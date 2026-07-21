Club Atlético Olimpia: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Por no haberse obtenido el quorum para sesionar en la asamblea convocada para el día 20 de julio de 2026, cumpliendo con lo establecido en al artículo 26 inciso b del Estatuto, se convoca a los socios para la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 6 de agosto de 2026, en Avenida Eugenio Garzón 1923 (Sede social) a la hora 19.30 (único llamado), para tratar el siguiente Orden del Día: