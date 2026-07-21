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Club Atlético Olimpia: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

21 de julio de 2026 13:25 hs
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CLUB ATLETICO OLIMPIA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Por no haberse obtenido el quorum para sesionar en la asamblea convocada para el día 20 de julio de 2026, cumpliendo con lo establecido en al artículo 26 inciso b del Estatuto, se convoca a los socios para la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 6 de agosto de 2026, en Avenida Eugenio Garzón 1923 (Sede social) a la hora 19.30 (único llamado), para tratar el siguiente Orden del Día:

  • Consideración de Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31/12/25, acompañado del informe de la Comisión Fiscal.-
  • Designación de tres asambleístas para firmar el acta.

(Se hace constar que la asamblea sesionará con los socios que asistan)

La Comisión Directiva

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