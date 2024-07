La denuncia por violación que afronta Brian Rodríguez en México y pone en duda su continuidad en el América

Brian Rodríguez negó los hechos

Brian Rodríguez negó, luego de sucedido el hecho, cualquier vinculación: “Los hechos en los que se me involucran en México son falsos. Jamás me involucraría en una acción como la que se me menciona, la cual no está alineada con mis valores. Mi abogado ya trabaja para esclarecer la situación”, escribió en su cuenta de Instagram.

América espera recibir al menos US$ 6 millones por el futbolista y en las últimas semanas rechazó una oferta de US$ 2.5 millones que hizo Corinthians.