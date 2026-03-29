¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura y dónde verlo?

Peñarol enfrenta a Racing, que hasta el pasado jueves compartía la punta del Torneo Apertura junto a los carboneros, por la novena fecha del mismo en un partido muy atractivo en lo previo.
Los dirigidos por Diego Aguirre afrontan un compromiso de los más complicados de los últimos que han jugado.
¿Cuándo juega Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura?
Peñarol enfrenta a Racing por la fecha 9 del Torneo Apertura.
El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 29 de marzo en el Estadio Campeón del Siglo.
¿A qué hora juega hoy Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura y dónde verlo?
El encuentro se jugará a la hora 19.30.
El encuentro se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y en el canal de VTV Fútbol de AntelTV para los usuarios premium de Antel.