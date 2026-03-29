¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura y dónde verlo?

Peñarol enfrenta a Racing, que hasta el pasado jueves compartía la punta del Torneo Apertura junto a los carboneros, por la novena fecha del mismo en un partido muy atractivo en lo previo.

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Los dirigidos por Diego Aguirre afrontan un compromiso de los más complicados de los últimos que han jugado.

¿Cuándo juega Peñarol vs Racing por el Torneo Apertura? Peñarol enfrenta a Racing por la fecha 9 del Torneo Apertura.

El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 29 de marzo en el Estadio Campeón del Siglo.