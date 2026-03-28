Las razones por las que en España dicen que José María Giménez está "enfadado y desmotivado"

El capitán de la selección uruguaya y jugador de Atlético de Madrid, José María Giménez , no atraviesa su mejor momento futbolístico en el club español y así lo refleja un informe del diario deportivo AS de ese país.

En ese contexto, desde el citado medio expresan la molestia emocional que tiene el uruguayo.

MADRID, 02/04/2025.- El colegiado Munuera Montero y el defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que disputan hoy miércoles Atlético de Madrid y FC B El juez Munuera Montero y el defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez EFE

"Algo ocurre con José María Giménez y el propio Atlético lo está penando, con pérdidas de puntos y reveses en los partidos atadas siempre a lo mismo: el momento en el que el uruguayo sale al campo. Estandarte del equipo y uno de los capitanes de la plantilla (con Koke, Oblak y Griezmann) se enfrenta por primera vez a una situación desconocida para él desde que se hiciera con la titularidad en el equipo de Simeone: la ha perdido. Y a nivel emocional le está costando digerirlo. Por eso está saliendo como sale (a jugar) últimamente a los partidos", indica el informe.

Y prosigue: "Futbolista acorralado por las lesiones durante toda su carrera, la palabra resiliencia, que lleva tatuada como mantra y leitmotiv en el cuello, le define. Y con ella se ha vestido para escapar de los momentos más duros y complicados, cuando esas lesiones más ahogaban en sus 13 temporadas con la rojiblanca (desde la 13-14 hasta ahora, de manera ininterrumpida) porque solo en tres logró superar la barrera de los 3.000 minutos: la 15-15 con 3.240 repartidos en 36 partidos, la 22-23 con 3.049 en 33 y la pasada, la 24-25, con 3.059 en 39".

20260125 Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (L), Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth (C) and Real Mallorca's Slovak defender #24 Martin Valjent vie for a header during the Spanish league football match between Club José María Giménez Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

"Un tiempo en el que ¿qué ocurría? Que en cuanto Giménez estaba bien regresaba en el mismo punto. El de la titularidad. Sus condiciones se imponían. El mejor central de la plantilla de Simeone, compatriota de Diego Godín y tantos años a su lado, prevalecía sobre todo lo demás su fortaleza física, su agresividad al corte, siempre dejándoselo todo, y su juego aéreo en un área y en la otra. Nada puede definirle mejor que el apodo que ya tiene: Comandante. Pero esta temporada todo ha cambiado. Cuando Giménez logró escapar de la enfermería otros ocupaban su sitio. Otros que Simeone ya no mueve. La defensa del Atleti ya no espera a nadie. Tampoco a Josema".

Y culmina: "Giménez juega, claro, pero hasta el momento el 51,5% de los minutos y esta vez no solo por las lesiones (un 31,9%). Si la temporada la comenzó en octubre al encadenar la lesión muscular que sufrió en el Mundial de Clubes, cuando el 18 de octubre volvió (ante Osasuna) lo hizo en su sitio: en el once. Pero su siguiente dolencia, ahora en el muslo, mediado diciembre, coincidió con la irrupción de Pubill en el Atleti, que pasó de la nada al todo en el mismo período. Giménez perdió su silla y ya no es titular. (...) Y con su enfado palpable sobre la hierba. Condicionado los resultados del equipo".