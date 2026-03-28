Las razones por las que en España dicen que José María Giménez está "enfadado y desmotivado"
El actual jugador de Atlético de Madrid y capitán de la selección uruguaya, atraviesa una encrucijada
28 de marzo de 2026 18:51 hs
José María Giménez
El capitán de la selección uruguaya y jugador de Atlético de Madrid, José María Giménez, no atraviesa su mejor momento futbolístico en el club español y así lo refleja un informe del diario deportivo AS de ese país.
Bajo el título "Giménez, enfadado y desmotivado", explican el presente que vive el futbolista.
La bronca por jugar poco
José María Giménez perdió la titularidad en Atlético de Madrid en los últimos meses.
El técnico argentino Diego "Cholo" Simeone, ya tiene otras opciones en su lugar en la zaga.
En ese contexto, desde el citado medio expresan la molestia emocional que tiene el uruguayo.
"Algo ocurre con José María Giménez y el propio Atlético lo está penando, con pérdidas de puntos y reveses en los partidos atadas siempre a lo mismo: el momento en el que el uruguayo sale al campo. Estandarte del equipo y uno de los capitanes de la plantilla (con Koke, Oblak y Griezmann) se enfrenta por primera vez a una situación desconocida para él desde que se hiciera con la titularidad en el equipo de Simeone: la ha perdido. Y a nivel emocional le está costando digerirlo. Por eso está saliendo como sale (a jugar) últimamente a los partidos", indica el informe.
Y prosigue: "Futbolista acorralado por las lesiones durante toda su carrera, la palabra resiliencia, que lleva tatuada como mantra y leitmotiv en el cuello, le define. Y con ella se ha vestido para escapar de los momentos más duros y complicados, cuando esas lesiones más ahogaban en sus 13 temporadas con la rojiblanca (desde la 13-14 hasta ahora, de manera ininterrumpida) porque solo en tres logró superar la barrera de los 3.000 minutos: la 15-15 con 3.240 repartidos en 36 partidos, la 22-23 con 3.049 en 33 y la pasada, la 24-25, con 3.059 en 39".
"Un tiempo en el que ¿qué ocurría? Que en cuanto Giménez estaba bien regresaba en el mismo punto. El de la titularidad. Sus condiciones se imponían. El mejor central de la plantilla de Simeone, compatriota de Diego Godín y tantos años a su lado, prevalecía sobre todo lo demás su fortaleza física, su agresividad al corte, siempre dejándoselo todo, y su juego aéreo en un área y en la otra. Nada puede definirle mejor que el apodo que ya tiene: Comandante. Pero esta temporada todo ha cambiado. Cuando Giménez logró escapar de la enfermería otros ocupaban su sitio. Otros que Simeone ya no mueve. La defensa del Atleti ya no espera a nadie. Tampoco a Josema".
Y culmina: "Giménez juega, claro, pero hasta el momento el 51,5% de los minutos y esta vez no solo por las lesiones (un 31,9%). Si la temporada la comenzó en octubre al encadenar la lesión muscular que sufrió en el Mundial de Clubes, cuando el 18 de octubre volvió (ante Osasuna) lo hizo en su sitio: en el once. Pero su siguiente dolencia, ahora en el muslo, mediado diciembre, coincidió con la irrupción de Pubill en el Atleti, que pasó de la nada al todo en el mismo período. Giménez perdió su silla y ya no es titular. (...) Y con su enfado palpable sobre la hierba. Condicionado los resultados del equipo".