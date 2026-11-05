Baja para la selección uruguaya de Diego Forlán: Brian Rodríguez se lesionó y no estará ante Argentina y Dominicana

El mundialista Brian Rodríguez , una de las principales figuras del ataque de América de México , sufrió una lesión muscular y estará ausente en los próximos compromisos de su club y de la selección uruguaya de Diego Forlán .

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El parte médico del “Rayo” indica: “Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo”.

“El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”, agrega el reporte, sin dar fechas.

Brian Rodríguez celebra su nuevo gol con el América de México en la Leagues Cup

En México estiman que el atacante estará entre dos y tres semanas de recuperación.

PARTE MÉDICO Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/QksQWF3xP2

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Es un hecho que se perderá los próximos partidos de América ante Pumas y Tigres.

Tampoco estará con la selección uruguaya de Diego Forlán que jugará el próximo viernes 13 de noviembre ante Argentina en La Bombonera y el martes 17 ante República Dominicana en Maldonado.

Brian Rodríguez en el partido entre Japón y Uruguay Foto: AUF

Rodríguez es uno de los reservados para la próxima Fecha FIFA de la celeste.

El atacante ya estuvo convocado por Forlán para los pasados partidos de Uruguay ante Japón y Corea del Sur, y no pudo estar ante India por una inconveniente con su pasaporte.

Los reservados para la Fecha FIFA de noviembre 2026

Jugadores que deben volver

La baja de Rodríguez se puede sumar a la que en parte tendrá la selección con Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta, quienes estarán ante Argentina pero luego serán liberados y se perderán el partido ante Dominicana.

Como informó Referí, eso se debe a un pedido especial que hizo Flamengo y que el combinado aceptó.

Otro jugador con el que podría pasar algo similar es con Joaquín Piquerez, de Palmeiras, quien jugará la final de la Copa Libertadores el 28 de noviembre.