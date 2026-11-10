BPS ofrece facilidades de pago para empresas con deudas: quiénes pueden acceder y cómo solicitar un convenio

El Banco de Previsión Social ( BPS ) implementó un nuevo régimen de facilidades de pago para empresas con deudas , que permite regularizar obligaciones vinculadas a los aportes de trabajadores y a la seguridad social.

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La medida, establecida por la ley 20.504 , entró en vigencia en octubre de 2026 y está dirigida especialmente a micro y pequeñas empresas, aunque también pueden acceder otros contribuyentes.

Según informó el organismo, hasta el 9 de noviembre se firmaron 4.908 convenios de pago correspondientes a 2.285 empresas , por un monto superior a los $852 millones .

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De ese total, el 77%, equivalente a unos 3.779 acuerdos, se concretó bajo el nuevo régimen, mientras que el resto corresponde a otros mecanismos de financiación.

¿Qué empresas pueden acceder a las facilidades de pago del BPS?

La presidenta del organismo, Jimena Pardo, explicó que el régimen está disponible para todos los deudores comprendidos en la normativa, aunque apunta especialmente a las micro y pequeñas empresas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Entre los contribuyentes que pueden acceder se encuentran:

Micro, pequeñas y otras empresas con deudas de aportes.

Empresas unipersonales .

Monotributistas .

Sociedades de hecho , con o sin personal dependiente, según las condiciones del régimen.

Asociaciones sin fines de lucro con trabajadores dependientes.

La financiación comprende aportaciones de industria y comercio, actividad rural y servicios personales.

¿Qué deudas se pueden refinanciar con el nuevo régimen del BPS?

La ley permite suscribir convenios por deudas generadas hasta junio de 2026 inclusive, con una excepción para la aportación rural, que contempla obligaciones hasta agosto de este año.

Los acuerdos pueden incluir:

Aportes a la seguridad social.

Contribuciones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Cargas salariales correspondientes al aporte unificado de la construcción.

Además, las empresas unipersonales y sociedades de hecho sin trabajadores dependientes, incluidas las registradas como monotributo, pueden incorporar a la refinanciación sus aportes personales posteriores a junio de 2026.

El objetivo es facilitar la regularización de las obligaciones y el reconocimiento de aportes y servicios de los trabajadores, además de permitir al BPS recuperar deudas pendientes.

Más de 4.900 convenios firmados: cuánto dinero se refinanció

De acuerdo con los datos oficiales, el 50% de los convenios suscritos corresponde a micro y pequeñas empresas, por un monto cercano a los $333 millones.

En cuanto a la distribución territorial, la mitad de los acuerdos se concretó en Montevideo y el otro 50% en el interior del país.

La presidenta del BPS destacó que el organismo desarrolla actividades de asesoramiento para informar a los contribuyentes sobre las posibilidades de financiación.

En ese marco, ya se realizó un encuentro con el Colegio de Contadores y están previstas nuevas instancias informativas en distintos departamentos.

¿Cómo solicitar un convenio de pago con el BPS?

Las empresas interesadas pueden comunicarse con el organismo para recibir asesoramiento sobre las alternativas disponibles según el tipo y monto de sus deudas.

El BPS mantiene abierta su agenda para consultas y para la firma de convenios.

Los canales habilitados son:

Teléfono: 0800 2001.

En línea: a través del usuario personal en el sitio oficial del Banco de Previsión Social.

El organismo recomienda consultar las condiciones aplicables a cada situación antes de iniciar el trámite.