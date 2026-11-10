IM anuncia corte total por obras en una avenida de Montevideo: qué líneas de ómnibus se desvían y hasta cuándo

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció un corte total de tránsito en un tramo de avenida José Belloni desde este martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre , debido a obras de reparación vial que se extenderán hasta el 27 de noviembre.

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Los trabajos se realizan entre la calle José María Buyo y camino Repetto , donde cuadrillas del Servicio de Mantenimiento Vial llevan adelante tareas de bacheo profundo del pavimento de hormigón.

Según informó la comuna, las obras comenzaron la semana pasada y se desarrollan entre las 08:00 y las 16:00 horas . Consisten en retirar los sectores del pavimento que presentan deterioros importantes y reconstruir las áreas afectadas para mejorar las condiciones de seguridad y circulación.

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Entre el 3 y el 9 de noviembre se mantuvo la circulación a media calzada, mientras que desde este martes 10 se implementará un corte total en el tramo intervenido.

¿Qué líneas de ómnibus se desvían por las obras en avenida Belloni?

La Intendencia informó que nueve líneas de transporte público modificarán sus recorridos entre el martes 10 y el viernes 13 de noviembre.

Las líneas afectadas son 169, 110, 300, 192, 505, 456, L2 y L22, en dirección a Toledo Chico, Manga, Belloni e Instrucciones, Piedras Blancas y Capra.

Los ómnibus realizarán el siguiente recorrido alternativo:

Avenida Belloni → Capitán Tula → César Batlle Pacheco → Clemente Ruggia → avenida Belloni.

Además, durante los trabajos se implementarán cambios en las paradas:

Parada suspendida: avenida Belloni y Clemente Ruggia.

Parada provisoria: César Batlle Pacheco y José María Buyo.

La comuna también informó que las obras afectarán el cantero central de la avenida, por lo que los puestos de feriantes ubicados en ese sector fueron relocalizados.

Nuevas obras previstas en avenida Belloni para 2027

La Intendencia prevé completar a comienzos de 2027 la reparación de avenida José Belloni entre camino Teniente Galeano y General Flores.

Además, dentro del plan de obras del actual período de gobierno departamental, está prevista la reparación vial del tramo comprendido entre Francisco Sainz Rosas y Juan Jacobo Rousseau, mediante fondos extrapresupuestales.

Estas intervenciones se suman a las obras de reparación y ensanche realizadas entre 2018 y 2020 en distintos sectores de avenida Belloni, entre ellos los comprendidos entre el anillo perimetral y avenida de las Instrucciones, y entre Boiso Lanza y el anillo perimetral.