Deportivo Maldonado vs Peñarol: día, hora, cancha, precio de las entradas y por dónde verlo

El partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol por la tercera fecha del Torneo Clausura promete emociones ya que pone puntos calientes en juego tanto en este certamen, que recién arranca, como en la Tabla Anual.
¿Cuándo juegan Deportivo Maldonado vs Peñarol?
El encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se llevará a cabo este sábado 22 de agosto.
¿Dónde juegan Deportivo Maldonado vs Peñarol?
El escenario elegido para este cruce oficial es el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en el Campus de Maldonado, donde el equipo fernandino oficia de local.
¿A qué hora juegan Deportivo Maldonado vs Peñarol?
El pitazo inicial del encuentro está programado para las 18:30 horas.
¿Dónde ver en vivo Deportivo Maldonado vs Peñarol?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.
Entradas para Deportivo Maldonado vs Peñarol
Las localidades para asistir al evento deportivo ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial RedTickets.uy.
Los precios fijados para la parcialidad de Peñarol son los siguientes:
- Tribunas Este y Oeste (Cabeceras): $ 500
- Tribuna Norte (Puerta A y Puerta H): $ 650
- Palcos: $ 2.000
Los menores de hasta nueve años inclusive ingresarán de forma gratuita al estadio.
Los hinchas de Deportivo Maldonado van a la tribuna Sur y pagan $ 350 las generales, $ 150 los socios y menores de entre 10 y 17 años. Menores de nueve años entran gratis. Los palcos también cuestan $ 2.000.
Equipo arbitral confirmado
- Árbitro principal: Esteban Ostojich.
- Asistentes: Mathías Muniz y Nicolás Piaggio.
- Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo.
- VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.
Tablas de posiciones
Deportivo Maldonado arrancó el Clausura con un empate (2-2 ante Racing) y una victoria (2-0 a Progreso), mientras que Peñarol derrotó 2-1 a Central Español quedando pendiente su duelo de primera fecha ante Montevideo City Torque.
En la Tabla Anual, los aurinegros lideran a pesar de ese partido de menos con 46 puntos. Deportivo Maldonado y Racing lo escoltan con 45.