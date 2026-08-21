Deportivo Maldonado vs Peñarol: día, hora, cancha, precio de las entradas y por dónde verlo

El partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol por la tercera fecha del Torneo Clausura promete emociones ya que pone puntos calientes en juego tanto en este certamen, que recién arranca, como en la Tabla Anual.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se llevará a cabo este sábado 22 de agosto .

El escenario elegido para este cruce oficial es el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en el Campus de Maldonado, donde el equipo fernandino oficia de local.

El pitazo inicial del encuentro está programado para las 18:30 horas .

Así se juega la tercera fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita Maldonado y Nacional con el debut de Carreño y arbitraje femenino; mirá partidos, horarios y detalles

Elecciones en Peñarol: cómo se mueve el oficialismo y el nuevo guiño de Ignacio Ruglio rumbo a otra reelección

¿Dónde ver en vivo Deportivo Maldonado vs Peñarol?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Entradas para Deportivo Maldonado vs Peñarol

Las localidades para asistir al evento deportivo ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial RedTickets.uy.

Los precios fijados para la parcialidad de Peñarol son los siguientes:

Tribunas Este y Oeste (Cabeceras): $ 500

$ 500 Tribuna Norte (Puerta A y Puerta H): $ 650

$ 650 Palcos: $ 2.000

Los menores de hasta nueve años inclusive ingresarán de forma gratuita al estadio.

Los hinchas de Deportivo Maldonado van a la tribuna Sur y pagan $ 350 las generales, $ 150 los socios y menores de entre 10 y 17 años. Menores de nueve años entran gratis. Los palcos también cuestan $ 2.000.

Equipo arbitral confirmado

Árbitro principal: Esteban Ostojich.

Esteban Ostojich. Asistentes: Mathías Muniz y Nicolás Piaggio.

Mathías Muniz y Nicolás Piaggio. Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo.

Bruno Sacarelo. VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.

Tablas de posiciones

Deportivo Maldonado arrancó el Clausura con un empate (2-2 ante Racing) y una victoria (2-0 a Progreso), mientras que Peñarol derrotó 2-1 a Central Español quedando pendiente su duelo de primera fecha ante Montevideo City Torque.

En la Tabla Anual, los aurinegros lideran a pesar de ese partido de menos con 46 puntos. Deportivo Maldonado y Racing lo escoltan con 45.