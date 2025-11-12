Hincha de Nacional que había sido enviado a la cárcel por tirar la bengala en el clásico obtuvo arresto domiciliario

El momento en que partió la bengala La Abdón

El hincha de Nacional que había sido enviado a la cárcel por lanzar la bengala que hirió de gravedad a un policía en el clásico del pasado 6 de julio recibió arresto domiciliario total con tobillera, informó la Fiscalía General de la Nación.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Este hincha había sido imputado en agosto por homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual y había sido enviado a prisión preventiva. Su defensa, ejercida por el abogado Pablo Casas, ha insistido desde entonces que su cliente no es el responsable de lanzar la bengala, ya que estaba en otro lado cuando eso ocurrió.

Este miércoles, en una audiencia para discutir las medidas cautelares, la Justicia modificó la prisión preventiva y, en su lugar, dictó arresto domiciliario total con tobillera para el hincha de Nacional.

La investigación por los incidentes ocurridos en el clásico que se jugó en el Estadio Centenario está a cargo de la fiscal Silvia Lovesio, quien logró este martes la condena de tres personas y la imputación de una cuarta por ayudar a las barras a entrar pirotecnia prohibida, algo que se produjo con la asistencia de proveedores de comida y bebida.

Dentro de ese grupo hay un funcionario de la Comisión Adminsitradora del Field Oficial (CAFO) que desde hace 15 años trabajaba en la institución y aceptó el pago de $ 50 mil para esconder la pirotecnia en el estadio. Este funcionario fue imputado por asociación para delinquir y estrago, delitos por los que pasará 180 días en arresto domiciliario total con tobillera electrónica.