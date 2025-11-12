Dólar
/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Hincha de Nacional que había sido enviado a la cárcel por tirar la bengala en el clásico obtuvo arresto domiciliario

La barra de Nacional logró entrar bengalas náuticas al Estadio Centenario con la connivencia de proveedores de comida y bebida, además de un funcionario de CAFO

12 de noviembre 2025 - 17:45hs
El momento en que partió la bengala

El momento en que partió la bengala

La Abdón

El hincha de Nacional que había sido enviado a la cárcel por lanzar la bengala que hirió de gravedad a un policía en el clásico del pasado 6 de julio recibió arresto domiciliario total con tobillera, informó la Fiscalía General de la Nación.

Este hincha había sido imputado en agosto por homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual y había sido enviado a prisión preventiva. Su defensa, ejercida por el abogado Pablo Casas, ha insistido desde entonces que su cliente no es el responsable de lanzar la bengala, ya que estaba en otro lado cuando eso ocurrió.

Este miércoles, en una audiencia para discutir las medidas cautelares, la Justicia modificó la prisión preventiva y, en su lugar, dictó arresto domiciliario total con tobillera para el hincha de Nacional.

Bengala en la bancada de prensa. Archivo
La investigación por los incidentes ocurridos en el clásico que se jugó en el Estadio Centenario está a cargo de la fiscal Silvia Lovesio, quien logró este martes la condena de tres personas y la imputación de una cuarta por ayudar a las barras a entrar pirotecnia prohibida, algo que se produjo con la asistencia de proveedores de comida y bebida.

Dentro de ese grupo hay un funcionario de la Comisión Adminsitradora del Field Oficial (CAFO) que desde hace 15 años trabajaba en la institución y aceptó el pago de $ 50 mil para esconder la pirotecnia en el estadio.

Este funcionario fue imputado por asociación para delinquir y estrago, delitos por los que pasará 180 días en arresto domiciliario total con tobillera electrónica.

