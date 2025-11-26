Dos niños de 10 años entraron a la escuela con un arma blanca y amenazaron a sus compañeros en Salto

Escolar con túnica y moña Camilo dos Santos

La Policía de Salto investiga un caso de violencia ocurrido en una escuela del departamento, donde dos niños de 10 años ingresaron al establecimiento educativo con un arma blanca y amenazaron a sus compañeros.

El incidente se registró en la mañana de este martes, alrededor de las 9:00 horas. Según informó la Policía salteña, un llamado al 911 alertó sobre las amenazas con un arma blanca en la escuela. Al llegar al establecimiento, los agentes fueron recibidos por la subdirectora, quien informó que dos alumnos de 10 años habían ingresado a la institución con un arma blanca y amenazado a sus compañeros.

El arma fue incautada en el lugar, y se procedió a convocar a los responsables de los menores. Los niños fueron trasladados a dependencias policiales.

El caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía y continúa bajo investigación por parte de la Policía.