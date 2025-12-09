Encuesta sobre gestión de Yamandú Orsi mantiene "balance equilibrado": 36% aprueba y 36% desaprueba, según Equipos

Equipos Consultores difundió una nueva encuesta que presenta datos sobre la opinión de la ciudadanía en cuanto al desempeño de Yamandú Orsi como presidente de la República. La aprobación se ubica en el 36% y la desaprobación en la misma cifra .

"Al terminar noviembre, los juicios de los uruguayos sobre el desempeño del presidente Orsi están divididos, con balance equilibrado ", apunta la consultora.

Las cifras de quienes ni aprueban ni desaprueban se ubica en el 25% , mientras que un 3% respondió que no sabe.

"La aprobación a Orsi se mantiene incambiada respecto a la medición anterior, mientras que la desaprobación ha venido aumentando gradualmente desde el inicio de la gestión (4 puntos más que la medición anterior)", aseguran.

Las opiniones en cuanto al desempeño de Orsi se mantienen "muy homogéneas" en cuanto a las distintas zonas del país.

Las diferencias se marcan en función de la "estratificación social", aseguran desde Equipos.

En los segmentos económicos medios, medio altos y altos, "el saldo neto de Orsi es claramente negativo", mientras que en los segmentos medio bajos y bajos, el presidente "mantiene un saldo de evaluación favorable".

"La mayoría de los votantes frenteamplistas aprueban la forma en que Orsi se desempeña como presidente, y una minoría lo desaprueba. Por tanto, dentro de su propio electorado, Orsi mantiene un saldo neto ampliamente positivo (+47)", explican.

"Lo contrario ocurre entre los votantes de la oposición, donde casi dos de cada tres desaprueba el trabajo de Orsi, y el saldo neto en este caso es negativo en magnitud similar (-48)", añaden.

Desde la consultora señalan que el último bimestre del mandatario permaneció "estable" en su electorado, pero por el contrario, entre los votantes de la oposición, ha ocurrido un "gradual pero sostenido incremento de la desaprobación".

Al término del primer del año de gobierno, Orsi tiene un saldo neto "equilibrado", con cifras "muy similares" a las registradas en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

Solo tres presidentes (Vázquez, Mujica y Lacalle Pou) han logrado mantener "amplios saldos positivos" tras su primer año de mandato.

Pese a las cifras equilibradas en cuanto a la evaluación de su desempeño, la "imagen personal de Yamandú Orsi es significativamente mejor".

"Esta característica se ha mantenido a lo largo de todo el año, en forma similar a lo que ocurrió también la mayor parte del tiempo durante los gobiernos de Vázquez y Mujica", explican.

Ficha técnica

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 18 de noviembre y el 2° de diciembre de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 706 casos presenciales y 403 telefónicos, conformando un total de 1109 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1109 casos es de +- 2.9%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.