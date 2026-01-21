"No hay sorpresas": Mario Lubetkin tras decisión del Parlamento Europeo de paralizar acuerdo Mercosur-UE

El canciller de la República, Mario Lubetkin , se refirió a la decisión del Parlamento Europeo de frenar el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y enviarlo a la Justicia comunitaria, y expresó que "tropezones" como este tienen que "dar fuerza para ser el primer país en ratificarlo" .

"Nosotros teníamos la información de que la tendencia iba mal" , comenzó contando el ministro en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Sobre el ingreso del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Lubetkin manifestó que no tiene "ninguna duda" de que finalmente será ratificado.

Mientras tanto, "además de hablar con las autoridades europeas, lo que tenemos que hacer es seguir adelante y con mucha fuerza por la ratificación del acuerdo" , sostuvo el ministro.

"Yo creo que estos tropezones nos tienen que dar más fuerza para que este sea el primer país que ratifique el acuerdo", agregó después.

Según el canciller, bajo el actual panorama será necesario trabajar "más activamente" en el tema para "convencer a los parlamentarios europeos" y que "se entienda por qué es válido todo esto".

"Nosotros no tenemos que ser pasivos, tenemos que ser activos. Y sin duda, si nosotros tenemos el acuerdo ratificado, vamos a tener otra fuerza completamente diferente. Y si somos los primeros, aún más fuerza", aseguró.

"Nosotros por nuestro camino. Y entenderemos de nuestros amigos europeos cuál es el recorrido", continuó.

Consultado por cómo recibe la noticia, dijo que "no hay sorpresas", ya que el acuerdo "no se hizo con la unanimidad de Europa".

"Por suerte, la inmensa mayoría de los países europeos entienden que esto es bueno para los países de la Unión Europea y es bueno para nosotros. Por lo tanto, ese es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo con toda la serenidad para convencer a los amigos europeos porque esto es válido", aseveró.

Sobre si se ha comunicado con sus pares del Mercosur, reveló que de momento "no", ya que la noticia se conoció hace "muy pocas horas".

Tras esto, afirmó que lo que pasó no significa un "congelamiento", sino que es una "postergación de los tiempos de ratificación del Parlamento Europeo".

Finalmente, destacó la "convicción" de las "grandes fuerzas políticas" del país de avanzar en la ratificación del acuerdo con la UE.

"Cuando sea, se dan este tipo de tropezones; tenemos que ser más fuertes y estar más unidos que nunca sobre los temas en los cuales nos pone a todos de acuerdo", cerró.

En las últimas horas se conoció que el Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al TJUE para que la corte comunitaria evalúe su compatibilidad con los tratados de la UE.

Esta decisión, tomada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, efectivamente paraliza el proceso de tramitación del acuerdo hasta que los jueces del TJUE emitan su veredicto.

La decisión de remitir el acuerdo al TJUE implica un importante retraso en su ratificación, ya que la corte comunitaria puede tardar entre 18 y 24 meses en pronunciarse sobre la cuestión, aunque podría dar prioridad a la solicitud si lo considera necesario.

Varios miembros del Parlamento Europeo habían advertido previamente que el voto sería muy ajustado y alertaron sobre las consecuencias políticas de esta demora, especialmente considerando las amenazas arancelarias emitidas por Donald Trump, quien ha amenazado con sanciones contra los países europeos debido al envío de tropas a Groenlandia.