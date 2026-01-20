Dólar
INTERPELACIÓN

Interpelarán a Lubetkin ante negativa del FA de convocarlo a Comisión Permanente: "La bancada de gobierno así lo quiere"

"El señor canciller Lubetkin será interpelado porque la bancada del gobierno así lo quiere", señaló el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez

20 de enero 2026 - 15:04hs
Ante la negativa de los legisladores del Frente Amplio (FA) de votar la citación del canciller de la República, Mario Lubetkin, a la Comisión Permanente, desde la oposición decidieron interpelar al ministro.

Durante la sesión de este martes, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez presentó una moción para convocar al canciller a la comisión.

El pedido, que contó con los votos de la oposición, fue rechazado porque no estaban los votos del oficialismo y, por esto, el legislador anunció la intención de llevar adelante una interpelación.

Esta nueva moción fue votada y aprobada instantes después (solo con votos opositores). Se definió entonces que tendrá lugar sobre la segunda quincena de febrero, cuando el jerarca retorne de su viaje oficial a China.

La convocatoria al canciller buscaba que el jerarca ministerial brindara información sobre el tema Venezuela, el acuerdo Mercosur–Unión Europea, las relaciones con China, las visas a Estados Unidos y el acuerdo con Singapur.

Según Rodríguez, la intención de la oposición con el llamado a comisión de Lubetkin era poder "intercambiar" y no cuestionar o rechazar el trabajo del ministro.

"El señor canciller Lubetkin será interpelado porque la bancada del gobierno así lo quiere. Si hubiese dado sus votos para que compareciera en régimen de Comisión General, hubiese sido una sesión como tantas otras", sostuvo.

En rueda de prensa posterior, la senadora del FA, Bettiana Díaz, explicó que para el oficialismo no era lo "adecuado" llamar a Lubetkin ante la comisión (para lo que estaba la Comisión de Asuntos Internacionales), ya que Uruguay atraviesa un momento de "desarrollo de la política exterior que requiere una mirada de luces un poquito más largas".

"Si los legisladores están tan interesados, podrían venir a trabajar en enero o en febrero y reunir las comisiones", cuestionó.

Además de estas mociones, desde la oposición presentaron un planteo para incorporar a la convocatoria ya prevista con el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, los temas vinculados a las medidas frente a la situación de sequía. Esta moción también fue rechazada por el oficialismo durante la comisión.

Temas:

Lubetkin Frente Amplio Comisión Permanente

