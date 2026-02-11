Ronald Araujo explicó por qué pidió un descanso en Barcelona: la "ansiedad que se volvió depresión" y la necesidad de "pedir ayuda"

El defensa uruguayo Ronald Araujo explicó por primera vez los motivos por los que pidió a su club, el Barcelona , un descanso de la competencia por situaciones personales, y confesó que sufrió ansiedad y depresión , cosas para las que debió "pedir ayuda" con profesionales.

En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, Araujo relató como su expulsión en el partido contra el Chelsea por la Champions League , disputado el 25 de noviembre, fue el "clic" que necesitaba para "levantar la mano" y buscar apoyo.

"Yo ya sentía que no estaba bien, esa es la verdad , pero por inercia uno intenta seguir, y a veces necesitas ayuda. Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión , y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando. Ese día me di cuenta que ya estaba, que necesitaba hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar" , relató el zaguero recordando aquel encuentro.

"Hay que entender que más allá de futbolistas, somos personas" , continuó Araujo, que remarcó que "no todo es dinero, no todo es fama".

En otra de sus respuestas, el uruguayo habló sobre la influencia de las redes sociales en la salud mental, y lamentó que "cuando tocan a la familia es muy jodido".

En ese sentido, recordó que en una ocasión estaba tomando mate junto a su esposa cuando ella comenzó a llorar. "Le pregunté qué vio, qué pasó. 'No entiendo la maldad de la gente, están deseando la muerte a nuestras hijas', me dijo. Cuando las cosas llegan a esa dimensión, te replanteas muchas cosas, ves qué loca está la sociedad o qué loca está la gente en las redes sociales. A ti quizás no te llega directamente, pero la familia lo sufre", expresó.

Hoy, Araujo valora que cambió "bastante" porque aprendió mucho desde que pidió el descanso, que culminó a principios de enero. "Me siento diferente y estoy contento por eso, porque estoy más a gusto, más feliz. Puedo disfrutar de lo que me gusta hacer, que es jugar al fútbol, y eso ayuda muchísimo", remarcó el zaguero, que cree que "lo peor ya pasó".

La reacción en Barcelona al pedido de descanso

20260112 Ronald Araujo fue levantado en andas por sus compañeros de Barcelona luego de su regreso tras 47 días para ganar la Supercopa Española ante Real Madrid Ronald Araujo fue levantado en andas por sus compañeros de Barcelona luego de su regreso tras 47 días para ganar la Supercopa Española ante Real Madrid

El defensa recordó que al primero que le habló sobre su idea de tomar un descanso fue a Deco, director deportivo del Barcelona, y valoró que aunque al principio se sorprendió, luego "se lo tomó muy bien, de manera muy personal". El exjugador portugués se encargó de comunicar la situación al DT Hansi Flick y al presidente Joan Laporta, que "fueron espectaculares".

"Desde el primer momento lo entendieron y desde el club me brindaron todo lo que necesitaba para recuperarme. Eso se basa también en la confianza que me tienen como jugador", agregó el uruguayo.

En especial, Ronald valoró la actitud de Flick, que desde el principio le mandó mensajes pidiéndole que se "recuperara tranquilo, que lo más importante era que lo superara bien", y destacó que todos sus compañeros le enviaron mensajes de apoyo los días posteriores a su decisión, cuando ni siquiera podía levantarse de la cama.

Incluso, destacó que recibió mensajes de muchos jugadores de distintas partes del mundo, que valoraron el "coraje" del jugador de parar por su salud mental.

El viaje a Israel, la religión y el apoyo de la familia

Ronald Araujo al llegar a Israel Ronald Araujo al llegar a Israel

En medio de su descanso, Araujo viajó unos días a Israel. Consultado sobre el motivo de este viaje, respondió: "Fue un viaje muy personal. Soy cristiano y fui a un lugar con mucha historia para el cristianismo, necesitaba tener ese tiempo de paz, de soledad, de estar tranquilo, de poder reencontrarme con lo que creo, con Jesús, poder reconectarme, poder entender muchas cosas porque tenía muchas preguntas. Me sirvió muchísimo".

Según el zaguero culé, la religión fue "la clave" para su recuperación, ya que lo ayudó a reconectarse, entender su "propósito" y "por qué estamos aquí".

También fue fundamental el apoyo de su familia, en especial de su esposa, que tuvo el "coraje" de estar con sus dos hijas pequeñas y darle a él la "fuerza" que necesitaba.

"También mis padres y mis hermanos lo sufrieron mucho. Llamé a mi padre para explicarle la decisión que había tomado y no lo entendía mucho, es gente de campo, más duro para el tema de los sentimientos. Le costó entenderlo, pero me gustó mucho porque llegado un momento me dijo que 'lo que hagas, yo te apoyo'", destacó Ronald.