El profundo mensaje de Ronald Araujo en su regreso a las redes sociales: "Cuidar la mente y el corazón no es rendirse; el proceso no fue fácil"

El zaguero uruguayo Ronald Araujo, quien volvió a jugar este domingo con Barcelona luego de 47 días sin poder hacerlo debido a un problema de salud mental, y obtuvo la Supercopa Española contra Real Madrid en el clásico, venciendo por 3-2, volvió este lunes a las redes, luego de lo que fue su episodio que lo radió de las canchas.
En la hora fue expulsado Frankie de Jong en el conjunto catalán y entonces ingresó Ronald Araujo por Lamine Yamal sobre los 90+2'. No jugaba, desde el 25 de noviembre cuando cometió un penal ante Chelsea por la Champions League y luego se tomó un tiempo por un tema de salud mental.
Aquí se puede ver su ingreso de regreso a las canchas:
Sobre el final del partido y recordando su etapa como capitán, Ronald Araujo fue el encargado de levantar la Supercopa Española frente a todos sus compañeros.
Aquí se puede ver el video:
Ronald Araujo levanta la Supercopa Española
El profundo mensaje de Ronald Araujo
Este lunes, Ronald Araujo volvió a las redes sociales luego de más de 50 días sin hacerlo.
Compartió fotos del título conseguido con Barcelona y sus compañeros, y una muy especial que fue sobre el final del partido, cuando todos lo levantaron en andas.
Su técnico, Hansi Flick, y varios compañeros, lo halagaron luego el título.
Araujo se expresó más allá del título conseguido, por los momentos vividos últimamente.
"Aprendí que parar a tiempo es amor propio. Cuidar la mente y el corazón no es rendirse, es confiar en que Dios obra incluso en el silencio. Detenerme me renovó y me permitió volver con más fuerza", comenzó escribiendo Ronald Araujo.
Y continuó: "El proceso no fue fácil pero volver así es un privilegio. Gracias al club, a mis compañeros y a la afición por el trato, el cariño y el respeto. Ayer regresé levantando este título y qué lindo fue. Seguimos juntos".
"'Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso'". Mateo 11:28 ¡BARÇA, ARA I SEMPRE!", terminó.