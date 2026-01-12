Dólar
El profundo mensaje de Ronald Araujo en su regreso a las redes sociales: "Cuidar la mente y el corazón no es rendirse; el proceso no fue fácil"

"Aprendí que parar a tiempo es amor propio", escribió el zaguero uruguayo que ganó este domingo la Supercopa Española con Barcelona

12 de enero 2026 - 18:36hs
Ronald Araujo fue levantado en andas por sus compañeros de Barcelona luego de su regreso tras 47 días para ganar la Supercopa Española ante Real Madrid

El zaguero uruguayo Ronald Araujo, quien volvió a jugar este domingo con Barcelona luego de 47 días sin poder hacerlo debido a un problema de salud mental, y obtuvo la Supercopa Española contra Real Madrid en el clásico, venciendo por 3-2, volvió este lunes a las redes, luego de lo que fue su episodio que lo radió de las canchas.

Aquí se puede ver su ingreso de regreso a las canchas:

Ronald Araujo

Sobre el final del partido y recordando su etapa como capitán, Ronald Araujo fue el encargado de levantar la Supercopa Española frente a todos sus compañeros.

Aquí se puede ver el video:

Ronald Araujo levanta la Supercopa Española

El profundo mensaje de Ronald Araujo

Este lunes, Ronald Araujo volvió a las redes sociales luego de más de 50 días sin hacerlo.

Compartió fotos del título conseguido con Barcelona y sus compañeros, y una muy especial que fue sobre el final del partido, cuando todos lo levantaron en andas.

Su técnico, Hansi Flick, y varios compañeros, lo halagaron luego el título.

Araujo se expresó más allá del título conseguido, por los momentos vividos últimamente.

"Aprendí que parar a tiempo es amor propio. Cuidar la mente y el corazón no es rendirse, es confiar en que Dios obra incluso en el silencio. Detenerme me renovó y me permitió volver con más fuerza", comenzó escribiendo Ronald Araujo.

Y continuó: "El proceso no fue fácil pero volver así es un privilegio. Gracias al club, a mis compañeros y a la afición por el trato, el cariño y el respeto. Ayer regresé levantando este título y qué lindo fue. Seguimos juntos".

"'Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso'". Mateo 11:28 ¡BARÇA, ARA I SEMPRE!", terminó.

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Hincha colombiano fue herido de bala en cruce entre barras de Nacional y Millonarios en las inmediaciones del Gran Parque Central; mirá el video

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

