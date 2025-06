El consejo de "psicólogo" a Washington Aguerre de Ignacio Ruglio, quien le respondió al golero tras criticar a Peñarol por la no llegada de Fernando Muslera

“Todo pasa por algo”, dijo Aguerre sobre la caída del pase de Muslera a Peñarol. “Porque yo, cuando me fui de Peñarol, la interna de Peñarol quiso dejar una mala imagen mía hacia la gente y ahora, que pase todo esto, ahora con Muslera, que estaba prácticamente cerrado, esto demuestra que a veces las cosas no las hacen bien dentro del club y por eso pasan esos detalles que Muslera decidió irse a Estudiantes”, señaló a radio Carve Deportiva.

“Ya estás allá. Tuviste la oportunidad de estar en Peñarol, no te quedaste, ahora, como se dice: ‘soltá’”, agregó sobre el golero que el año pasado fue campeón uruguayo con los mirasoles y que actualmente juega en DIM de Colombia luego de no haber un acuerdo para su renovación con los aurinegros.

“Todos somos hinchas de Peñarol y él también. Él lo que tiene que querer es que a Peñarol le vaya bien. Y nosotros que a él le vaya bien en donde eligió estar”, agregó Ruglio.

aguerre ruglio.jpg El abrazo de Aguerre y Ruglio Conmebol Libertadores

“La de los psicólogos: soltá y seguir para adelante”, sostuvo.

Consultado por si le molestaban los dichos de Aguerre, respondió: “No. El está en Colombia, tiene que dedicarse a Colombia y nosotros dedicarnos a Peñarol. Todos somos hinchas de Peñarol y queremos que a Peñarol le vaya bien”.

“El ya eligió un camino, está allá, y tiene que concentrarse allá y nosotros concentrarnos acá”, dijo el presidente mirasol. “Después, si me entero que le va bien, me voy a poner contento por él. No hay mas nada que eso. Todos sabemos lo que pasamos y lo que vivimos. El tendrá una lectura de los hechos que claramente no es la mía, es diferente”.

“No tengo mucho para hablar de eso. Hay muchas cosas para hacer en Peñarol para andar viendo qué declara alguien que ya no está acá, que decidió no estar porque se le dio la posibilidad de estar. No tengo mucho para revolver eso”, agregó Ruglio.