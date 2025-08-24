Dólar
ESPAÑA

El exdelantero de Nacional, a préstamo de Betis, jugó otra vez como titular; Mirá cómo le fue a Gonzalo Petit con Mirandés en la Segunda división de España este fin de semana ante Huesca

24 de agosto 2025 - 12:55hs
Gonzalo Petit con la camiseta de Mirandés

Gonzalo Petit con la camiseta de Mirandés

El delantero uruguayo Gonzalo Petit volvió a jugar para su nuevo equipo, Mirandés, de la Segunda división de España este sábado, luego de haber debutado la semana pasada con una victoria por 1-0 sobre Cádiz en el que juega el también ex Nacional, Brian Ocampo.

La derrota de Mirandés

Este fue el primer partido de Mirandés jugando como local por la Segunda división española en esta temporada.

Gonzalo Petit, quien está a préstamo de Betis, volvió a ser titular, pero a diferencia del encuentro anterior, en el que jugó todo el compromiso, solo disputó la primera parte y tuvo muy poca acción.

