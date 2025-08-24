El delantero uruguayo Gonzalo Petit volvió a jugar para su nuevo equipo, Mirandés, de la Segunda división de España este sábado, luego de haber debutado la semana pasada con una victoria por 1-0 sobre Cádiz en el que juega el también ex Nacional, Brian Ocampo.
Mirá cómo le fue a Gonzalo Petit con Mirandés en la Segunda división de España este fin de semana ante Huesca
