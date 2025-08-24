Mirá cómo le fue a Gonzalo Petit con Mirandés en la Segunda división de España este fin de semana ante Huesca

Gonzalo Petit con la camiseta de Mirandés

El delantero uruguayo Gonzalo Petit volvió a jugar para su nuevo equipo, Mirandés, de la Segunda división de España este sábado, luego de haber debutado la semana pasada con una victoria por 1-0 sobre Cádiz en el que juega el también ex Nacional, Brian Ocampo.

Este fue el primer partido de Mirandés jugando como local por la Segunda división española en esta temporada.

Gonzalo Petit, quien está a préstamo de Betis, volvió a ser titular, pero a diferencia del encuentro anterior, en el que jugó todo el compromiso, solo disputó la primera parte y tuvo muy poca acción.

Debido a ello, el técnico decidió su sustitución.

Por su parte, el otro uruguayo del equipo, Thiago Helguera, excompañero de Petit en Nacional y en la selección uruguaya sub 20, ingresó a los 64 minutos y terminó amonestado.

Ambos futbolistas junto al resto del plantel, ya entrenaron este domingo pensando en la fecha que viene.