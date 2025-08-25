Fueron cesados Juan Manuel Olivera y Horacio Peralta como técnicos de Danubio y Miramar Misiones y ya van 13 cambios en lo que va del torneo; mirá quiénes los reemplazan

Juan Manuel Olivera y Horacio Peralta se quedaron sin trabajo este fin de semana en sus respectivos clubes, Danubio y Miramar Misiones, por lo que se sigue estirando la lista de técnicos que fueron despedidos cuando van cuatro fechas del Torneo Clausura, a lo largo de esta Liga AUF Uruguaya. Ya son 13 los profesionales que no trabajan más en sus equipos.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los danubianos perdieron 1-0 este domingo a la mañana con Progreso en el debut de Leonel Rocco como entrenador y fue el fin de Olivera al frente de ese equipo.

Por su parte, a Miramar Misiones que ganaba 1-0, le empató el líder del Torneo Clausura, Cerro Largo, 1-1, en la hora y de penal. Pero los resultados anteriores, no acompañaron a Horacio Peralta y fue despedido.

Juan Manuel Olivera dirigió un total de 22 encuentros, de los cuales perdió 10, empató siete y ganó cinco.

AMERICUP Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

NACIONAL Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Su lugar será ocupado transitoriamente en Danubio por el director deportivo, Gustavo Matosas, quien ya fue campeón uruguayo como técnico de ese club.

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/ Horacio Peralta. Foto: Leonardo Carreño

Por su parte, el Chino Peralta dirigió 23 partidos, de los cuales perdió 13, empató cinco y ganó cinco.

Por ahora, Bernardo Giordano asume como interino en Miramar Misiones.

De esa manera, ahora son 13 los entrenadores que fueron despedidos desde el inicio de la Liga AUF Uruguaya.

Los mismos son estos:

Danubio: Alejandro Apud y Juan Manuel Olivera.

Defensor Sporting: Álvaro Navarro.

Miramar Misiones: Walter Pandiani y Horacio Peralta.

Montevideo City Torque: Martín Cicotello.

Wanderers: Antonio Pacheco.

Nacional: Martín Lasarte.

Progreso: Javier Méndez y Alejandro Larrea.

Racing: Darío Rodríguez.

River Plate: Diego López y Julio Ribas.