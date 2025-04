Juan Manuel Olivera y el abrazo con Diego Aguirre: lo que dijo el DT de Danubio tras las críticas por su saludo al entrenador de Peñarol; mirá el video

“No vi el video”, dijo. “Me llamó el presidente (de Danubio, Arturo del Campo) para contarme. Me preguntó y le dije que simplemente le deseé suerte a Aguirre, como se la hubiese deseado a cualquiera de los otros técnicos uruguayos que están jugando Copa entre semana”, dijo a Todo pelota de radio Carve Deportiva 1010 AM.

“No fue más que eso. Creo que el tema quedó zanjado ahí”, agregó.

Danubio Peñarol campeonato apertura 2025/Juan Manuel Olivera Foto: Leonardo Carreño

Olivera señaló que “las especulaciones que se generan escapan de uno”.

“Al estar fuera de las redes sociales, a veces uno no dimensiona. No sé qué fue lo que se generó, ni entiendo el porqué, de quién viene y qué es lo que quiere buscar”, señaló.

“Es lo más natural del fútbol. No le doy más trascendencia que esa”, dijo sobre el saludo.

“No tengo por qué andar haciendo un circo”, agregó, ante las menciones de que tenía que haber tenido un gesto acorde a la derrota de su equipo.

“Es una boludez”

Este martes Olivera volvió a ser consultado al respecto y reiteró lo ocurrido.

"Me di un abrazo con Diego Aguirre, no veo nada raro ni tanto problema. Pero no me llama la atención, por la sociedad en la que vivimos. Le deseé suerte, como le hubiera deseado a Jadson Viera, a Racing o a cualquiera”, dijo a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

“Hasta el domingo que me llamó Arturo no había caído en la repercusión del saludo con Aguirre. Porque para mí es una boludez. Pero no me extraña todo lo que se generó”, señaló.