Sin su gente, sin un '9', Peñarol luchará contra sus propios fantasmas, Diego Aguirre suma presión y quiere hacer pagar los platos rotos a San Antonio Bulo Bulo por Copa Libertadores

El plantel de entero de Peñarol tiene un valor de mercado de US$ 30.000.000, mientras que el de San Antonio Bulo Bulo asciende a US$ 7.500.000, según la página alemana Transfermarkt, que se especializa en estos temas.

Players of Peñarol pose for a picture ahead of the Copa Libertadores group stage first round football match between Argentina's Velez Sarsfield and Uruguay's Penarol at the Jose Amalfitani stadium in Buenos Aires on April 2, 2025. JUAN MABROMATA / AFP

El equipo titular de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores

FOTO: AFP