El gran gesto de Sao Paulo para recordar a Juan Izquierdo: lanzó una camiseta a modo de homenaje y para colaborar con su familia; mirá el video

Sao Paulo, el equipo brasileño contra el que jugaba Nacional de visitante cuando Juan Izquierdo sufrió su quebranto de salud que luego le costó la vida , lanzó un homenaje al futbolista y colaboración con su familia que fue anunciado este miércoles, al cumplirse un año de su muerte .

A través de sus redes, y con el delantero argentino Jonathan Calleri como protagonista, el club paulista lanzó su nueva camiseta celeste con la inscripción “Por siempre Juan”.

“Llevaba una camiseta diferente, cayó en nuestra tierra, rodeado de nuestra gente. Allí, se convirtió en parte de nuestra historia”, señaló Sao Paulo en sus redes.

“Juan Izquierdo, quien nos dejó hace exactamente un año, siempre será recordado por la afición Tricolor. Esta camiseta honra e inmortaliza nuestro respeto y cariño por su familia, amigos, el Club Nacional de Football y su afición”, indicaron.

La camiseta se vende en la Tienda SAO MorumBIS y “todas las regalías del club se destinarán a la familia de Izquierdo”, informó el club que cerró su mensaje con un “Por siempre, Juan”.

El mensaje de Jonathan Calleri

El delantero argentino Jonathan Calleri, jugador de Sao Paulo quien estaba en el partido y estuvo muy cerca de la familia de Izquierdo y los funcionarios de Nacional mientras el defensa estaba internado, presentó la camiseta.

jonathan calleri.jpg Jonathan Calleri, de Sao Paulo, entró a la cancha para jugar contra Atlético Mineiro, con una camiseta en homenaje al fallecido futbolista Juan Manuel Izquierdo Foto: AFP

"En representación de toda la gente de Sao Paulo, de la institución y toda la gente que trabaja acá, queríamos hacerle un pequeño homenaje a Juan después de esa fatídica noche un año atrás", señaló. "El club va a hacer una camisa que será lanzada y que luego de todas las ventas una parte va a ir para la familia de ellos".

"Quería mandar un gran saludo a toda la gente de Nacional, un beso grande a su familia", agregó el futbolista. "Sé que seguramente debe estar pasando un momento muy difícil y queríamos mandarles toda nuestra fuerza de acá. Lo mejor para ustedes y ojalá que este pequeño granito sirva de algo".