¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por el Torneo Clausura luego de su triunfo contra River Plate?

Tras ganarle este sábado a River Plate por la quinta fecha del Torneo Clausura, Nacional pone proa rumbo a su nuevo enfrentamiento.
El próximo partido de Nacional se jugará el domingo 7 de setiembre.
El equipo de Pablo Peirano se enfrentará con Racing.
El partido se jugará en el Gran Parque Central y comenzará a la hora 18.00.
Los hinchas de Nacional no podrán asistir porque cumplen su cuarto y último partido a puertas cerradas, por la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol por los incidentes del clásico de la final del Torneo Intermedio.
Los primeros partidos a puertas cerradas fueron ante Montevideo City Torque, Progreso y Boston River.
Los hinchas de Racing podrán ingresar al feudo tricolor porque no se ven afectados por el fallo.