¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por el Torneo Clausura luego de su triunfo contra River Plate?

Tras ganarle este sábado a River Plate por la quinta fecha del Torneo Clausura, Nacional pone proa rumbo a su nuevo enfrentamiento.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El próximo partido de Nacional se jugará el domingo 7 de setiembre .

El equipo de Pablo Peirano se enfrentará con Racing .

El partido se jugará en el Gran Parque Central y comenzará a la hora 18.00 .

PEÑAROL La barra Ámsterdam de Peñarol presente en el recibimiento de la esposa de Maximiliano Silvera que se negó a usar un color de Nacional en la fiesta

FÚTBOL URUGUAYO Las sorprendentes declaraciones de Léo Coelho, quien se siente "hincha de Peñarol", pero reconoció su "cariño" a Nacional y su "lindo" ciclo en el año con Luis Suárez

Los hinchas de Nacional no podrán asistir porque cumplen su cuarto y último partido a puertas cerradas, por la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol por los incidentes del clásico de la final del Torneo Intermedio.

Los primeros partidos a puertas cerradas fueron ante Montevideo City Torque, Progreso y Boston River.

Los hinchas de Racing podrán ingresar al feudo tricolor porque no se ven afectados por el fallo.