Un artista clave del siglo XX desembarca en el MACA para celebrar la quinta temporada del museo: así será la exposición de Lucio Fontana

Con lo rápido que se metió en el circuito turístico, artístico y económico del este uruguayo, olvidarse de este detalle puede ser hasta entendible, pero el hecho es que el MACA —el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry — apenas está llegando a su temporada número cinco. En estos pocos años el recorrido vital de la institución ubicada en Manantiales ha sido, sin embargo, corto pero sustancioso. Su inauguración en enero de 2022 fue potente, con una exposición de Christo y Jeanne-Claude, y la propuesta de los años siguientes fue en sintonía con una búsqueda de estar “en la conversación” internacional. Ahora, el primer aniversario redondo también pega fuerte: presentarán una exposición creada especialmente para el museo del argentino Lucio Fontana, uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX.

Del 6 de enero al 31 de marzo de 2026, el MACA presentará la muestra Lucio Fontana: un genio de dos mundos, que tendrá la curaduría del especialista italiano Luca Massimo Barbero,y que propondrá un recorrido por las múltiples etapas y lenguajes que atravesaron la carrera de Fontana, que nació en Rosario en 1899, murió en Italia en 1968 y que se convirtió en uno de los grandes pioneros del arte moderno.

La exposición es importante y demandante en términos logísticos: son 72 piezas —entre cerámicas, esculturas, dibujos y telas— que “permiten apreciar desde sus primeras obras escultóricas en Rosario de Santa Fe y Milán, hasta sus célebres Concetti spaziali, con los emblemáticos tagli (tajos) y buchi (agujeros), en los que la materia se convierte en un canal hacia el vacío, la luz y el infinito”, indica Barbero en el texto curatorial.

El especialista italiano, además, define la muestra como “un viaje de ida y vuelta entre Europa y Sudamérica” y como una reflexión sobre “la formación y el método” que rigieron el trabajo de Fontana, que fue quien fundó la corriente del Espacialismo , creada en Buenos Aires en los años 40 con el Manifiesto Blanco.

63. FONTANA Concetto spaziale Attese 1964 idropittura su tela100x130,5 cm 64T26 Concetto spaziale Attese (1964) MACA

En el Espacialismo, el artista propuso “una concepción del arte que integraba espacio, ciencia y tecnología, anticipando lenguajes como el arte conceptual, performativo e incluso digital”.

El costo de armar una exposición de este calibre es de casi 500 mil dólares, al tiempo que está asegurada en 42 millones más.

El sueño dentro del sueño

Pablo Atchugarry soñaba con una exposición de Fontana en Uruguay desde mucho antes de concretar el otro sueño, el del MACA. Al final, pudo con los dos.

4. FONTANA Cavallo 1936 terracotta smaltata 52x51x33 cm 36SC10 Cavallo (1936) MACA

“Hace 45 años que estoy en Italia y por lo tanto he tenido la ocasión de ver y estudiar la obra de Fontana. Él es un creador que hizo una revolución desde la mitad del siglo pasado. En Italia es considerado italiano, por más que haya nacido en Rosario, Santa Fe, porque al Espacialismo lo concreta allí. Personalmente, antes de tener el MACA ya quería tener una muestra de Fontana, pero es muy difícil conseguir las piezas”, cuenta en entrevista con El Observador el artista uruguayo de 71 años, quien además asegura que con esta muestra el museo y Uruguay vuelven a estar en la primera línea internacional otra vez.

“La de Fontana es una obra muy sólida, y sus exposiciones han estado en museos como el Metropolitan de Nueva York, o en la colección de Peggy Guggenheim de Venecia, donde en este momento hay una muestra específica sobre sus cerámicas. Con esta exposición se pone al Uruguay, a través del MACA, en el circuito más alto de exposiciones a nivel mundial.”

43. FONTANA Concetto spaziale 1956 olio, tecnica mista e lustrini su tela cm.134x100 Concetto spaziale (1956) MACA

Atchugarry sabe que la obra de Fontana es una que necesita tiempo de asimilación, por eso advierte a los visitantes que lleguen a partir del 6 de enero al MACA para que estén en sintonía con ese sentimiento. Luego de ese primer encuentro, dice, la potencia de su creación llega sola.

“A mí me costó años poder valorizar la obra de Fontana como pienso que se merece. A través del Espacialismo él empezó a intervenir con agujeros en la tela, va más allá de la tela, más allá de las dos dimensiones, entra en la profundidad. Y esto parece una cosa muy simple, pero él fue el primero que lo hizo, el primero que hizo esa revolución a nivel artístico. Ahora sus obras están en los principales museos del mundo. A mí me dejó ese momento de aprendizaje, el proceso en que uno se va acercando a la obra. Cuando uno va a un museo y ve una obra por primera vez, luego vuelve con una distancia de cinco años, seis años, diez años, y el efecto tal vez es que la obra cambió. Pero no cambió la obra, sino que el espectador.”

Las obras de Lucio Fontana llegaron al MACA Las obras de Lucio Fontana llegaron al MACA MACA

Atchugarry espera que la exposición —que es gratuita— suscite el mismo entusiasmo que sintió él, por ejemplo, cuando hace años viajó a La Haya e hizo largas colas para conseguir un ticket para ver una exposición especial de Vermeer que se había hecho especialmente para la ocasión.

“A las cinco de la mañana estaba haciendo la fila, con frío, para poder ver esa exposición que era única. Yo no espero que vengan desde las cinco de la mañana, pero que sea una ocasión de confronte, de diálogo con esta obra. Es muy importante ir preparando al público, porque es una ocasión única y obviamente el impacto lo va a tener con la obra en vivo, la obra real, pero es bueno entender ya que es una gran ocasión para acercarse a un gran creador del siglo XX”, explica.

Cinco años del MACA

La quinta temporada del MACA tendrá, entonces, a la exposición de Fontana como centro, pero la previa también está tamizada por otros dos eventos que sus directores destacan: el FIL MACA y la inauguración de la muestra La razón y la existencia. El arte concreto y el informalismo en Uruguay (1947–1970).

El primero es el festival literario del museo, que tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de diciembre y que contará con la presencia de autores destacados, entre los que se encuentran Hernán Casciari, María Gainza y más. Será la tercera edición del evento, por el que ya han pasado nombres como Martín Kohan, Mariana Enriquez, Luciano Lamberti, Hugo Mujica, Dolores Reyes, David James Poissant y Pedro Mairal.

1700138699392.webp El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry recibirá a 25 productores Camilo dos Santos

La razón y la existencia, en tanto, propone “revisitar uno de los períodos más fértiles, complejos y determinantes del arte moderno uruguayo”. Está curada por Manuel Neves y reúne una selección inédita de obras de veintiséis artistas uruguayos de tres generaciones, entre los que se encuentran José Pedro Costigliolo, María Freire y Antonio Llorens, entre otros.

Sobre esta última apuesta, Atchugarry asegura que dialoga con la propuesta original del museo: que a partir del arte uruguayo y de por lo menos una muestra internacional grande al año los ojos del mundo del arte se posen en ese rincón de la ruta 104.

“El MACA se ha consolidado como una realidad en Uruguay y también afuera, justamente a través de estas grandes exposiciones. También hay, digamos, un esfuerzo para hacer campaña en los medios artísticos en todas partes del mundo, para que se muestre lo que está pasando en Uruguay a través de este museo. Es un esfuerzo diario, tenemos grandes cantidades de ofertas para venir a exponer, y eso quiere decir que se está tomando un vuelo internacional que es importante”, concluye el escultor.