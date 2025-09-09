Patricia Madrid recibió una romántica sorpresa por el estreno de su nuevo programa en Canal 12

Este lunes, se estrenó en Canal 12 el nuevo periodístico Puesta a punto , un ciclo que funciona como previa del informativo central, Telemundo, y que tiene como conductora principal a Patricia Madrid , acompañada por Bernardo Wolloch y Eugenia "Tuque" García.

El estreno del programa, que también tiene en su equipo al meteorólogo Matías Mederos, a Celina Pereyra como movilera y a Federico Buysan como columnista deportivo (reemplazado por Gonzalo Ronchi en la primera emisión), estuvo acompañado por una sorpresa para Madrid, que compartió en sus redes sociales.

La periodista mostró en su cuenta de Instagram que antes del debut recibió un ramo de flores enviado por su pareja, el periodista deportivo Matías Gonnet , que recibió acompañado de una tarjeta con la inscripción "Brillá, te amo".

Madrid subió una foto sonriendo junto al ramo, y agradeció el gesto de su pareja con una mención en sus historias y un emoji de corazón.

Así fue el comienzo de Puesta a punto en Canal 12

"Estamos en este debut y lo queremos compartir con ustedes: estamos nerviosos", dijo Madrid después de presentar a sus dos compañeros, los tres parados frente a una colorida pantalla curva que funcionaría como apoyo gráfico durante la emisión del programa.

Si bien la conductora aclaró que el equipo llegaba al estreno con "mucha práctica encima", reconoció cierta inquietud en el primer programa y decidió hacerle una pregunta personal a sus colegas que dio pie a un simpático comienzo de la transmisión: ¿Qué otras cosas les han generado ese nerviosismo?

García no dudó: "16 de diciembre de 2023, nace mi hijo Alfonso", compartió. "Fue mi debut como mamá. Ese día fue otro día tan especial como este", agregó la periodista que hasta ahora trabajaba como cronista de calle en el informativo central y cursó su embarazo frente a la cámara del noticiero.

Wolloch, por otra parte, recordó un inicio algo accidentado: "Una vez a los 12 años fui a probarme a una escuelita de rugby. Primer día: me tiraron una pelota, la agarre mal, me doble el dedo. Dejé el rugby para siempre", contó.

Madrid reconoció que cuando vive un "día clave" suele sucederle algo particular: no logra "retenerlos" y cuando quiere recordar los detalles se le olvidan.