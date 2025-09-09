Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Patricia Madrid recibió una romántica sorpresa por el estreno de su nuevo programa en Canal 12

Este lunes, por el estreno de Puesta a punto en Canal 12, Patricia Madrid recibió un inesperado regalo que mostró en sus redes

9 de septiembre 2025 - 11:31hs
Patricia Madrid
Patricia Madrid Inés Guimaraens

El estreno del programa, que también tiene en su equipo al meteorólogo Matías Mederos, a Celina Pereyra como movilera y a Federico Buysan como columnista deportivo (reemplazado por Gonzalo Ronchi en la primera emisión), estuvo acompañado por una sorpresa para Madrid, que compartió en sus redes sociales.

La periodista mostró en su cuenta de Instagram que antes del debut recibió un ramo de flores enviado por su pareja, el periodista deportivo Matías Gonnet, que recibió acompañado de una tarjeta con la inscripción "Brillá, te amo".

Más noticias
Se estrenó Puesta a punto, el nuevo programa periodístico de Canal 12
TELEVISIÓN

"Estamos nerviosos": así fue el comienzo de Puesta a punto, el nuevo periodístico de Canal 12 con Patricia Madrid, Bernardo Wolloch y Tuque García

Matías Mederos, el cazador de tormentas que es la nueva cara de Canal 12
TELEVISIÓN

¿Quién es el "cazador de tormentas" que debutó como el nuevo meteorólogo de Canal 12? La historia de Matías Mederos

Madrid subió una foto sonriendo junto al ramo, y agradeció el gesto de su pareja con una mención en sus historias y un emoji de corazón.

snapins-ai_h04gpglvk1h1l03k8ie4t5

Así fue el comienzo de Puesta a punto en Canal 12

"Estamos en este debut y lo queremos compartir con ustedes: estamos nerviosos", dijo Madrid después de presentar a sus dos compañeros, los tres parados frente a una colorida pantalla curva que funcionaría como apoyo gráfico durante la emisión del programa.

Si bien la conductora aclaró que el equipo llegaba al estreno con "mucha práctica encima", reconoció cierta inquietud en el primer programa y decidió hacerle una pregunta personal a sus colegas que dio pie a un simpático comienzo de la transmisión: ¿Qué otras cosas les han generado ese nerviosismo?

García no dudó: "16 de diciembre de 2023, nace mi hijo Alfonso", compartió. "Fue mi debut como mamá. Ese día fue otro día tan especial como este", agregó la periodista que hasta ahora trabajaba como cronista de calle en el informativo central y cursó su embarazo frente a la cámara del noticiero.

Wolloch, por otra parte, recordó un inicio algo accidentado: "Una vez a los 12 años fui a probarme a una escuelita de rugby. Primer día: me tiraron una pelota, la agarre mal, me doble el dedo. Dejé el rugby para siempre", contó.

Madrid reconoció que cuando vive un "día clave" suele sucederle algo particular: no logra "retenerlos" y cuando quiere recordar los detalles se le olvidan.

Temas:

Patricia Madrid Canal 12 puesta a punto

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Expo Rural del Prado: Gran Campeón PO de Santa Inés.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Por primera vez en la Expo Rural del Prado compitió la raza ovina que es una potencia carnicera en Brasil

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos