/ Cultura y Espectáculos / REGRESO

Vuelve Dan Brown, el autor de El Código Da Vinci, con su novela "más ambiciosa e intrincada" de todas

El último secreto, con más de 800 páginas, marca el regreso de Brown ocho años después de su última obra, Origen

9 de septiembre 2025 - 12:31hs
Tom Hanks interpretó al profesor Robert Langdon en la serie de películas basadas en la obra de Dan Brown

El famoso escritor estadounidense Dan Brown, autor del éxito mundial El código Da Vinci, publicó el martes su última novela de misterio, un lanzamiento simultáneo en 16 idiomas.

El último secreto, con más de 800 páginas, marca el regreso de Brown ocho años después de su última obra, Origen.

El autor calificó la historia como "la novela más ambiciosa y con la trama más intrincada que he escrito hasta la fecha".

El libro sale este martes simultáneamente en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia, entre otros países. Sus seguidores en otros lugares, como España o Argentina y Uruguay, tendrán que esperar uno o dos días para poder adquirirlo.

Se trata del sexto tomo de aventuras del héroe Robert Langdon, especialista de símbolos esotéricos. Esta vez la historia está ambientada en Praga y gira en torno a un "ensayo explosivo sobre la naturaleza de la conciencia humana que podría transformar siglos de creencias establecidas", según el editor francés JC Lattès.

"Las características de los libros de Dan —códigos, arte, historia, religión y ciencia— brillan en todo su esplendor junto con una trama trepidante", afirmó en un comunicado Nihar Malaviyau, responsable de la editorial Penguin Random House Global.

Para evitar filtraciones en el periodo previo al lanzamiento, editoriales, imprentas y traductores trabajaron en secreto y con estrictas cláusulas de confidencialidad.

Brown, de 61 años, tiene previsto comenzar el martes en Nueva York una gira promocional de un mes que le llevará a 12 países.

Tras dos primeros libros que pasaron relativamente desapercibidos, el autor estadounidense, un discreto profesor de instituto, publicó en 2003 El código Da Vinci, uno de los mayores éxitos de ventas de la historia.

Con una trama compleja en torno a la supuesta descendencia de Jesús, la Mona Lisa y la masonería, el novelista se ganó la admiración de millones de fans, pero también las críticas de los expertos, para quienes sus novelas están llenas de errores.

AFP

Dan Brown libros literatura

