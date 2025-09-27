"No estamos teniendo el mejor rendimiento": el sincero análisis de Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol ante Cerro Largo con un primer tiempo en el que "no salió nada"

Diego Aguirre, el entrenador de Peñarol , reconoció que su equipo no está “teniendo el mejor rendimiento” pero a pesar de eso le pudo ganar 3-1 a Cerro Largo FC este sábado en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura, en el que lideran .

El DT habló en conferencia de prensa y valoró el resultado porque les permite seguir al frente de la tabla. “El objetivo es solo resultado porque nos sostiene primero en la tabla, que es nuestro objetivo. Pero obviamente que si vamos a lo futbolístico estuvo bien marcado: un primer tiempo en donde no salió nada, y un segundo tiempo donde tuvimos más espacios , atacamos y terminamos ganando un partido muy complicado”.

Aguirre valoró los cambios que hizo en el equipo. “Buscamos variantes porque no nos sentimos cómodos . Fue claro, ustedes lo vieron, fue claro, no generamos situaciones”.

“Tuvimos la fortuna de hacer el gol en el final, sin merecerlo, eso claro que tranquilizó porque estábamos a un gol del resultado que era el gran objetivo, pero no es un partido que nos va a quedar grabado por muchas cosas buenas que hicimos pero sí por el resultado y porque seguimos acercándonos al objetivo”, agregó.

El técnico mirasol valoró que siguen primeros pese a no rendir lo esperado. “Es que tiene que ser así, nosotros estamos transitando por un momento donde estamos obteniendo los resultados, pero con el potencial de jugadores que tenemos no estamos teniendo el mejor rendimiento, pero estamos a tiempo de todo, primeros, y a trabajar y a mejorar, porque esto también rápidamente vuelve a su camino normal y obviamente que tenemos muchas posibilidades de llegar de buena forma al final del año”.

Cerro Largo vs Peñarol Cerro Largo vs Peñarol Foto: Dante Fernández / FocoUy

Aguirre fue consultado por el mal primer tiempo del equipo y si había pasado lo mismo que ante Tacuarembó FC el pasado miércoles por Copa AUF Uruguay.

“No, a ver, el primer tiempo el otro día para mí no fue tan complicado, no, para mí controlamos, no tuvimos, no sufrimos situaciones, no lo vi tan así. Hoy sí, hoy fue marcado que no estuvimos cómodos, no encontramos ninguna conexión, ninguna situación de profundidad y caíamos en un embudo que planteaba muy bien Cerro Largo con su línea de 5 y nosotros no supimos resolver eso como queríamos”.

Los tres volantes: ¿qué le ve de positivo y qué le vio de negativo para el segundo tiempo?

“Vos te imaginás cosas antes del partido que capaz que no pasan, y porque no pasan cambié para dos volantes. A veces las intenciones son las mejores, intento buscar determinadas cosas que lo hablamos en la semana con los jugadores pero que después no pudimos plasmarlas a la hora de jugar y teníamos que encontrar alguna variante para, como pasó, ganar el partido”.

Los goles de Eric Remedi y Jaime Báez

“Remedi está marcado, se lo dije, para hacer golazos. No goles feos. La verdad que no había mejor momento en el partido para que viniera ese gol porque no estábamos siendo profundos ni generando nada. Y después lo de Jaime fue bueno, los minutos que entró creo que tuvo una buena participación, el gol le va a ayudar y vamos a creer que la apuesta con Jaime va a ser buena y veremos qué pasa en los próximos partidos”.

Cerro Largo vs Peñarol Cerro Largo vs Peñarol Foto; Dante Fernández / FocoUy

¿Qué pasa con David Teráns, que es el cuarto partido por la Clausura que no lo coloca?

“Viene de jugar los 90 minutos hace 72 horas. ¿Es el cuarto partido? no lo sabía. Bueno, tenemos un plantel numeroso y como he dicho muchas veces no he podido tal vez darle los minutos a algunos jugadores que se lo merecen y eso tal vez sea injusto, pero es lo que intentamos lo mejor y hay decisiones que cuestan tomarlas siempre buscando lo mejor”.

Se lo ve muy bien a Maxi Oliveira, ¿han hecho algún trabajo especial con él físicamente?

“En realidad, él ha trabajado muchísimo, él ha trabajado mucho, o sea, es un gran profesional y la verdad que le ha metido y superó momentos de adversidad como sabemos que tuvo, donde era muy criticado y la verdad que es el mérito totalmente de él, porque los trabajos siempre han sido los mismos, pero él le metió muchísimo y se merece estar en el nivel que está”.

Con respecto a Jaime Báez, ¿lo está considerando más de 9?

“No, puede ser una opción por los dos lados. Hoy lo que pasa que habíamos hecho las dos variantes con Diego García y con Leandro (Umpiérrez) por afuera, y Maxi (Silvera) estaba teniendo un gran desgaste, quedaban dos minutos y puse a Jaime ahí, un puesto que conoce también perfectamente y puede jugar muy bien”