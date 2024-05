La abeja participa en la producción del 70% de los alimentos del hombre y tiene su Día Mundial

La producción anual oscila de 10 mil a 12 mil toneladas con un promedio que no llega a los 25 kilos por colmenas, con casos de productores que logran mucho más, dado que tienen condiciones tecnológicas productivas ideales y cuando no los afectan las dificultades climáticas.

Quienes no llegan a esos 25 kilos tienen comprometido su margen de rentabilidad y siguen desarrollando labores apícolas por pasión, siendo clave en ese caso que tengan otro ingreso.

Solo del 10% al 12% de la miel que se produce en el país se consume en el mercado interno, por lo tanto el sector es muy dependiente de la exportación, con una dificultad enorme: la constante variabilidad de los precios.

Hay años en los que en períodos cortos de pronto se obtiene algo más de un dólar por kilo y a veces más de US$ 3 por kilo. Lo ideal es recibir al menos US$ 2 por kilo. Actualmente, los precios están en el eje de los US$ 1,60 por kilo.

El mercado clave es Estados Unidos y le siguen países de Europa.

Un elemento clave es el nivel de trazas de glifosato que haya en el producto, dado que hay destinos como Alemania que exigen no más de 50 partes por billón (ppb) y en las actuales condiciones productivas en Uruguay alcanzar eso no es sencillo, pero a la vez España exige 100 ppb y Estados Unidos no mide eso, no lo tiene en cuenta en su demanda.

Día Mundial de la Abeja: actividades en Uruguay

En Mercedes se cambió el lugar por las inundaciones y la sede será la Sociedad Italiana de Mercedes, calle Cristóbal Colón 382.

Habrá actividades, además, en Dolores y Cardona.

La Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y la Intendencia de Soriano invitan a participar y anuncian:

Actividades que se desarrollarán durante el encuentro

Feria apícola

Charlas en escuelas

Degustación y cata de mieles

Charlas técnicas gratuitas

Curso de primeros auxilios para apicultores

Reconocimiento a la trayectoria a apicultores e instituciones

Programa de la feria apícola

Sábado 18

9:00 a 12:00 Taller de Integración “Producir más y mejor, cuidando el ecosistema” – Servicios Agrícolas-MGAP, SAU, CNFR. Mercedes.

13:00 Acto de apertura.

14:00 Presentación del curso de primeros auxilios – Helpers Uruguay – Dr. Gaspar Reboredo.

15:30 Prevención y cuidados en el apiario – Dr. Pablo Capdebila.

16:30 Prevención de incendios – Montes del Plata.

17:30 Apiturismo – exposición (vía zoom) - Sra. Mónica Rodríguez, productora chilena.

18:30 Cómo agregar valor y trabajar con todos los productos de la colmena, experiencia de comercialización exitosa en el mercado interno, Laura Rodríguez, Chacras de Porongos – Flores.

19:30 Curso de primeros auxilios – Helpers Uruguay – Dr. Gaspar Roboredo.

Domingo 19

10:00 Calidad y valor agregado de las mieles. UTEC - Dra. Gabriela Tamaño.

11:00 Mercado Internacional de las Mieles. Fernando Esteban – Argentina – periodista espacio apícola.

12:00 Experiencia de comercialización en el mercado interno. Cooperativa de productores apícolas de Artigas – Ing. Agr. Yamandú Mendoza.

12:30 Degustación Risotto con hongos y miel. Montes del Plata -UTEC Paysandú.

13:30 Certificación orgánica. DIGEGRA-MGAP. Ing. Agr. Natalia Martínez.

14:30 Manejo sanitario de la colmena Varroasis. Ing. Agr. Jorge Harriet.

15:30 Reconocimientos a Instituciones y personas con trayectoria en el sector apícola del departamento de Soriano.

16:30 Testimonio del evento en un predio. Se instalará un testimonio del evento en algún lugar simbólico de la ciudad para ser recordado por la organización del evento.

17:00 Entrega del testimonio para la organización del próximo evento 2025.

Lunes 20

Charla de apicultura en escuelas de Mercedes.

Actividades en Teatro 20 de febrero, en la mañana y la tarde.

Martes 21

Charla de apicultura en escuelas de Cardona.

Miércoles 22

Charla de apicultura en escuelas de Dolores.

Charla informativa sobre la importancia de los polinizadores (presencial y virtual).

Propuesta Dia Mundial de las Abejas en centros educativos en Soriano. Unidad de Descentralización - MGAP.