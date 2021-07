Miel de un salteño fue la mejor de Sudamérica en una cata mundial

La realización de catas de vinos o quesos, por mencionar dos casos, es algo frecuente, no obstante no sucede lo mismo con las catas de mieles, al menos no en Uruguay. Por eso sorprende, tanto como genera satisfacción, que un apicultor salteño haya participado por primera vez en una cata internacional para ese producto y que, además, haya logrado un resultado destacado: fue el mejor entre los participantes sudamericanos.