Giordano sobre el acto de indisciplina: “Lo que se charló con los jugadores se muere conmigo”

El entrenador de Nacional, Jorge Girodano, rompió el silencio luego del acto de indisciplina ocurrido en la burbuja tras el clásico del pasado 13 de diciembre y también luego de que se lo ratificará en el cargo el pasado martes.

El técnico repasó la actualidad tricolor y dijo sentir “amargura” por lo ocurrido en la concentración luego del partido ante Peñarol, hecho del que, como vienen haciendo todos los actores del club, no quiso dar detalles.

“El silencio es lo mejor”, dijo en declaraciones a De fútbol se habla así Uruguay, de DirecTV, donde agregó que el club trabajo el tema “internamente”, si bien “a veces las cosas salen a luz”.

Nacional

“Todas las personas que tuvimos en el lugar sabemos la responsabilidad que tuvimos y sabemos lo que hicimos”, manifestó. “Agregar cosas sobre esto no tiene mucho sentido porque Nacional tiene que mirar para adelante.

“Este es el país del ‘qué dicen’, y dicen y dicen. Si yo voy a decir todas las cosas que me dicen, ¿sabés el lío que se arma acá? Cosas sacadas de contexto y aseveraciones que me llaman la atención porque no sucedieron”, expresó Giordano.

El técnico dijo que fue una situación “difícil” en la que intervino “la jerarquía del club”.

“Después se charló con los jugadores y lo que se habló muere conmigo porque es mi manera de conducir”, añadió el entrenador, quien señaló que tras el episodio Nacional debe enfocarse en lo que viene y “tratar de ganar la final del Intermedio”.

“Los tiempos sanan las cosas”, dijo el floridense, quien agregó que no pensaba renunciar si tenía que volver a la secretaría técnica, si bien “iba a quedar muy dolido”.

AFP

La llegada del Chino

La ratificación de Giordano en su cargo tuvo también la sorpresiva inclusión de Álvaro “Chino” Recoba en el cuerpo técnico en el rol de asistente.

Al respecto, el DT dijo que pidió la presencia del Chino en su equipo de trabajo. “Se necesitaba un especialista en el cuerpo técnico y él es un especialista en la parte ofensiva y en la función que desarrollaba en el juego”, explicó. También señaló que al tener un plantel joven, el exvolante puede “ayudar mucho” desde el punto de vista de la técnica.

“Y tiene la espalda de que un futbolista le va a prestar más atención a Recoba que a Giordano el día que le diga cómo tiene que pegarle a la pelota”, reconoció.

Leonardo Carreño

Para el entrenador, la llegada del Chino “sube la calidad” de lo que puedan hacer. “Tendrá mucha participación porque una de las características de nuestro equipo técnico es la apertura para que todos trabajen y hacer brillar al compañero de trabajo”, dijo el DT, quien dirigió al exjugador en Danubio.

Giordano reveló que Recoba está “radiante” por comenzar a trabajar en su nuevo rol, si bien está “casi finalizando” el curso de técnico, y agregó que Nacional también busca formar entrenadores, cargo que el Chino “seguramente” en el algún momento ocupará.

Las bajas, Bergessio y el respaldo a Alonso

El técnico también se refirió a los contratos que no se renovaron, lo que generó reacciones en los hinchas principalmente por las salidas de Gonzalo Castro y Sebastián Fernández.

Indicó que para tomar las decisiones se tuvo en cuenta “un conjunto de análisis”. “No sólo el deportivo; desde la estadística y minutos jugados, comparados con la productividad que debe tener un futbolista, hasta un recambio generacional, junto a la oportunidad de institucionalizar algunas cosas que están en el plan de trabajo”.

El técnico fue preguntado por los pocos referentes que quedaban en el plantel tras la salida del Chory y Papelito y respondió que se debería “definir” lo que es un referente y lo que es un líder. “Hay distintas definiciones. Se habla del liderazgo positivo, del negativo, del basado en el vestuario y del silencio”, explicó. “Yo valoro el liderazgo en la cancha. Ahí Nacional tiene muchísimos líderes, y algunos muy jóvenes que en competencias difíciles elevan su rendimiento”.

Diego Battiste

Giordano también manifestó que no tiene definido si Gonzalo Bergessio será el capitán del equipo. “Todavía no me planteé si será el capitán el próximo año”, señalo.

Agregó que “seguramente” Nacional trabaje en algún fichaje en estos días y respaldó a Iván Alonso, el manager deportivo del club, de quien dijo que “tiene muchos aciertos” en sus decisiones. "A Iván se le cae por el tema de las incorporaciones y yo también tengo que ver en eso (...) Él es muy importante para nosotros”, señaló.

El técnico, que dijo sentirse “orgulloso” por su continuidad en el cargo, reconoció que a nivel deportivo el equipo no terminó el año de la mejor forma,

“Pero a veces es bueno separarse un poco de las situaciones y decir que los objetivos que se plantearon en nuestra intervención interina se cumplieron”, agregó. “El equipo aumentó la ventaja sobre el tradicional rival, tiene que jugar la final del Torneo Intermedio y dio un paso más en su performance internacional llegando a cuartos de final de la Copa Libertadores. Esos eran los objetivos del club”.