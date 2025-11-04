Facundo González, campeón del mundo sub-20, fue reservado para los amistosos de la selección uruguaya: "Me hizo mucha ilusión"

El central uruguayo del Racing de Santander español, Facundo González , aseguró que le hace mucha ilusión estar en la lista de reservados de la selección uruguaya , y el poder tener la posibilidad de estar entre los convocados de Marcelo Bielsa.

González es una de las sorpresas en la lista de reservados de Bielsa para enfrentar a México , el 15 de noviembre en Torreón, y Estados Unidos , tres días después en Kansas.

"Estoy pensando en Las Palmas más que en la selección, pero cuando me dijeron lo de la prelista me hizo mucha ilusión, y me hace ilusión el poder tener la posibilidad de estar con Uruguay" , destacó en declaraciones recogidas por EFE.

El zaguero central, integrante del plantel de Uruguay que se consagró campeón del mundo sub-20 en 2023 , reconoció que espera un partido muy difícil en el Estadio de Gran Canaria contra Las Palmas.

Del último partido frente a la Real Sociedad B afirmó que se fueron "muy contentos por el resultado y por como ha trabajado el equipo", y piensa que tienen que seguir en esa dinámica, ya que la competición no se decide ahora.

Facu añadió que tener la portería a cero "es muy importante", por lo que se encuentran "muy contentos" por la solidez que demostraron. "A medida que van pasando los partidos estamos cogiendo más ritmo y más conocimiento entre los compañeros y, al final, siempre buscamos la portería a cero", dijo.

Ante el filial 'txuri-urdin' el Racing no estuvo "tan lúcido" como le hubiera gustado, aunque lo importante fue sacarlo adelante con solidez, algo en lo que, a su juicio, han crecido.

"Es importante que cuando no te salen las cosas, o estás menos acertado, nos juntemos como equipo y trabajemos más que nunca", concluyó.

Desde que llegó a Racing, González disputó ocho de los nueve partidos en los que estuvo disponible en LaLiga 2, la segunda división española. Tiene un gol convertido, ante el Deportivo La Coruña.

