Facundo González, campeón del mundo sub-20, fue reservado para los amistosos de la selección uruguaya: "Me hizo mucha ilusión"

El central uruguayo del Racing de Santander español, Facundo González, aseguró que le hace mucha ilusión estar en la lista de reservados de la selección uruguaya, y el poder tener la posibilidad de estar entre los convocados de Marcelo Bielsa.
González es una de las sorpresas en la lista de reservados de Bielsa para enfrentar a México, el 15 de noviembre en Torreón, y Estados Unidos, tres días después en Kansas.
"Estoy pensando en Las Palmas más que en la selección, pero cuando me dijeron lo de la prelista me hizo mucha ilusión, y me hace ilusión el poder tener la posibilidad de estar con Uruguay", destacó en declaraciones recogidas por EFE.
El zaguero central, integrante del plantel de Uruguay que se consagró campeón del mundo sub-20 en 2023, reconoció que espera un partido muy difícil en el Estadio de Gran Canaria contra Las Palmas.
Del último partido frente a la Real Sociedad B afirmó que se fueron "muy contentos por el resultado y por como ha trabajado el equipo", y piensa que tienen que seguir en esa dinámica, ya que la competición no se decide ahora.
Facu añadió que tener la portería a cero "es muy importante", por lo que se encuentran "muy contentos" por la solidez que demostraron. "A medida que van pasando los partidos estamos cogiendo más ritmo y más conocimiento entre los compañeros y, al final, siempre buscamos la portería a cero", dijo.
Ante el filial 'txuri-urdin' el Racing no estuvo "tan lúcido" como le hubiera gustado, aunque lo importante fue sacarlo adelante con solidez, algo en lo que, a su juicio, han crecido.
"Es importante que cuando no te salen las cosas, o estás menos acertado, nos juntemos como equipo y trabajemos más que nunca", concluyó.
Desde que llegó a Racing, González disputó ocho de los nueve partidos en los que estuvo disponible en LaLiga 2, la segunda división española. Tiene un gol convertido, ante el Deportivo La Coruña.
FUENTE: Con información de EFE