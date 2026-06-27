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"Mandarle un fuerte abrazo": Alex Baena, el de la pelea con Valverde y autor del gol de España, se solidarizó con Fernando Muslera y le envió ánimo

"Creo que tiene que ser jodido para él, porque su selección se estaba jugando la vida”, señaló el volante español

27 de junio de 2026 10:02 hs
Fernando Muslera
Enzo Santos / FocoUy

El centrocampista español, Alex Baena, autor del gol del 1-0 de la roja ante Uruguay este viernes, resultado que decretó la eliminación de la celeste del Mundial 2026, le envió un mensaje de ánimo a Fernando Muslera, quien cometió un error en el tanto

En entrevista en el campo de juego le preguntaron si el golero había ayudado para que España se quedara con la victoria.

“Creo que le ha botado mal, creo que tiene que ser jodido para él, porque su selección se estaba jugando la vida”, señaló

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El volante dijo este viernes que la selección no pudo desplegar su estilo de juego contra Uruguay debido a que la meta era clasificar a los dieciseisavos del Mundial.

“Jugamos un partido muy bueno. Hoy no era el mejor partido para lucir ese juego, ha sido un partido muy duro que no se podía sacar a relucir ese juego combinativo que tenemos, pero orgullosísimo de todo el trabajo que hemos hecho”, dijo a medios de comunicación en la zona mixta tras el triunfo ante Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El jugador del Atlético de Madrid anotó el único gol que le dio la victoria a La Roja sobre Uruguay y le valió la clasificación a dieciseisavos de final.

Con un error del golero uruguayo, el conjunto de Luis de la Fuente sacó la victoria ante un Uruguay que no dejó de buscar la pelota.

“Normal, ya lo sabíamos, pero cuando te estás jugando la eliminación de un mundial, es normal que vayan con esa intensidad, pero dentro de la legalidad y el respeto lo han hecho muy bien y nosotros preveíamos ese partido y hemos competido muy bien”, declaró.

Recordó que España es el actual campeón de Europa y está hecho “para llegar hasta el final”.

Baena afirmó que el gol estuvo dedicado a María Camaño, la niña de 13 años aficionada a la selección que murió el año pasado y con la que el jugador tenía una relación cercana.

“Creo que el destino me tenía preparado algo muy bonito con ella, creo que ella me ha ayudado desde donde esté a que ese balón entrase y feliz porque sé que desde arriba estará con una sonrisa como siempre y le he podido dedicar al gol, por eso estoy muy orgulloso del gol de hoy”, aseguró.

Con base en EFE

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