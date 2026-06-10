Heracles, el niño payador, le dedicó a Yamandú Orsi un recitado para agradecerle por la iluminación en una cancha infantil de Lavalleja

Durante su visita a la localidad de José Pedro Varela en Lavalleja, un niño payador se acercó al presidente de Yamandú Orsi y le agradeció por nueva iluminación de la cancha de fútbol infantil mediante un recitado.

El presidente de la República concurrió a Lavalleja en el marco del Plan Nacional de Iluminación de Canchas de Fútbol Infantil .

"Todo aquello que haya sido útil en el desarrollo aportándole su apoyo que se sienta aquí incluido, pues lo tiene merecido, seguro eso se precisa, donde sea que se realice, cualquier obra social y en este caso especial diversión para los gurises ", comenzó recitando Heracles, el niño payador .

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"En toda organización una contra siempre hay, tratemos en Uruguay de encontrarle solución más que hallar explicaciones educar la conciencia, no solo en apariencia hay que combatir los males sabiendo que son reales con acción y con presencia", agregó ante la escucha del presidente.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, está en Varela, por la inauguración de iluminación en una cancha de fútbol. Allí, un niño lo sorprendió con un recitado. pic.twitter.com/SnTjkgmt0N

"Mucha gente presente y otros que ya no están, en la historia quedaran como ejemplo referente de una fuerza eficiente puesta con dedicación mostrando la condición de ser siempre ser solidario por lo cual es necesario resaltar en la ocasión", dijo el niño consignado por Subrayado de Canal 10.

"Un apoyo a lo que anhela, esperemos se haya sentido muy cómodo acá en Varela", finalizó el niño.

Al cierre, Orsi afirmó: "No preciso más, es esto".

Más temprano el presidente había publicado en sus redes que "una cancha de fútbol es mucho más que un lugar para jugar" debido a que "miles de gurises encuentran en el deporte amistades, referentes y un lugar donde sentirse parte".

"Por eso, cuando apoyamos el deporte infantil, estamos apostando a más comunidad, más encuentro y más oportunidades para crecer", sentenció Orsi.