Compra, donación y un empresario argentino: las preguntas de Schipani en nuevo pedido de informes por la camioneta de Orsi

El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes dirigido a la Presidencia de la República para conocer detalles sobre la adquisición de una camioneta Hyundai Santa Fe que fue utilizada por el presidente Yamandú Orsi y posteriormente donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El legislador realizó el planteo al amparo de la Ley N°16.134 y solicitó una serie de aclaraciones vinculadas a la compra del vehículo, la documentación de la operación y las razones que llevaron a concretar la posterior donación del rodado al organismo educativo.

Entre los puntos consultados, Schipani pidió conocer por qué en un mensaje público difundido por Presidencia el pasado 1° de junio, referido a la adquisición de la camioneta Hyundai Santa Fe, no se hizo referencia al vehículo Renault que habría sido entregado como parte de pago de la operación . También reclamó copia de la documentación que respalde la compra y los comprobantes correspondientes.

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El representante colorado solicitó además explicaciones sobre una aparente diferencia entre la fecha de titularidad registral del vehículo y la fecha de la factura de adquisición , así como los antecedentes que permitan aclarar esa situación.

Otro de los aspectos incluidos en el pedido refiere a informaciones periodísticas que señalaron la existencia de una reunión entre el empresario Oliva y el presidente Orsi en Cabo Polonio. Según esas versiones, en ese encuentro se habría acordado la utilización de un vehículo Hyundai para los actos de transmisión de mando del 1° de marzo y un posterior descuento para la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe. Schipani solicitó que Presidencia confirme o descarte esos extremos.

Asimismo, el legislador requirió conocer las razones por las que se resolvió donar el vehículo a la ANEP y cuáles fueron las necesidades concretas del organismo que justificaron esa decisión. También pidió acceso a informes técnicos, asesoramientos o expedientes que hayan sido utilizados para seleccionar el vehículo empleado durante la ceremonia de transmisión de mando.

El pedido de informes incluye además consultas sobre eventuales modificaciones o adaptaciones realizadas al vehículo Hyundai Ioniq 5 utilizado en los actos del 1° de marzo, los costos asociados a esas intervenciones y quién los financió.

Por último, Schipani solicitó que Presidencia explique por qué, si la compra del vehículo respondió a criterios de ahorro para el Estado, durante 2025 se adquirió otra camioneta destinada al traslado presidencial, detallando sus características, costo y fundamentos de la adquisición.