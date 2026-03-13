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Dos casas neutralizadas y sin resistencia: así fue el operativo en Bolivia para detener a Sebastián Marset

El gobierno boliviano dio detalles del operativo de detención del narco y dijo que no hubo heridos: primero neutralizaron a su equipo de seguridad

13 de marzo 2026 - 13:03hs
Una de las pocas imágenes que hay del operativo de captura de Marset de este viernes.
Una de las pocas imágenes que hay del operativo de captura de Marset de este viernes. Getty Images
Detención Marset
Foto: APG Bolivia / FocoUy

Sebastián Marset ya está en viaje rumbo a Estados Unidos, confirmó este viernes Marco Antonio Oviedo, ministro de gobierno de Bolivia.

El secretario de Estado dijo que Marset no habló tras su detención. También informó que el operativo incluyó primero la neutralización de un inmueble donde estaba el equipo de seguridad del narco, compuesto por cuatro personas, tres hombres y una mujer, y que estaba a ocho minutos de la residencia donde estaba Marset. Dijo que el narco no se resistió y no hubo heridas.

“En el inmueble A se hospedaba Marset, y en el B estaba su equipo de seguridad. La Policía intervino el edificios de la seguridad de Marset, neutralizándolos. Quedaba a 8 minutos de la residencia de Marset”, dijo Oviedo. “Los del grupo de seguridad eran 4. Tres varones y una mujer, que han sido trasladados a la Policía. Ahora eso pasa a competencia del ministerio público”, dijo el ministro.

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“Producida esa intervención, producimos otro ataque es donde se encontraba Marset. Procedemos a su captura, se lo trata de manera respetuosa, sin violencia física ni psicológica. Él guardó silencio todo el tiempo”, agregó.

También dijo que no hubo participación de la DEA, y que se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos.

Temas:

Sebastián Marset Bolivia

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