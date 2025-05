Ignacio Ruglio: la reacción de Leo Fernández porque "lo mataron a patadas", su llamado a Leo Coelho a quien notó "muerto" por su roja, y los "extraños arbitrajes" de los que ahora prefiere no hablar

¿Está más tranquilo Peñarol y Ruglio con los jueces?

Ruglio habló sobre la postura de Peñarol y los jueces, la que parece más tranquila que en otros momentos.

“Después hay un montón de jugadas que son muy confusas”, dijo sobre el partido del viernes. “No vale la pena detenerse mucho en eso. Es momento más de alinear lo que necesitamos, de dar vuelta la página este torneo apenas termine, de quedarnos con los bueno que pasó al final del torneo, y después mirar para adelante que el segundo semestre para nosotros va a ser bien importante”.

“Después, analizaremos cómo en los finales de los campeonatos comienzan a darse algunos arbitrajes que al menos son extraños, pero por lo pronto ahora no es en eso en lo que nos tenemos que concentrar”, agregó.

Ante la pregunta de si estaban más tranquilos él y Peñarol con respecto a los árbitros, señaló: “Estamos intentando, a no ser que sean cosas que se repitan muy groseras, a no generar lío para favorecer el buen clima. Si después ves que son cosas reiteradas, comenzás un poco a no quedarte muy conforme, pro asé decirlo, pero por ahora es lo que estamos haciendo”.

La reacción de Leo Fernández

Ruglio opinó de la reacción de Leo Fernández, quien embistió contra el juez De Armas y vio la amarilla, lo que pudo haberle costado la roja.

“Es producto de cómo se fue dando el partido, de ver que las mismas incidencias no eran iguales para los dos lados”, explicó. “Creo que lo mataron a patadas todo el partido y nadie corta. Es una cosa que se nota que está planificada, pegarle y pegarle y en algún momento el se cansa y reclama. En general, se lo cuida poco, no digo que haya que cobrarle lo que no es. Pero él la toca y lo levantan a patadas. Y no pasa la tarjeta con la misma rapidez que pasa para otros lados”, señaló.

Leo Fernández y Montoya en Defensor Sporting vs Peñarol Torneo Apertura 2025.jpeg Leo Fernández y Montoya FOTO: @OFICIALCAP

De todas formas, Ruglio consideró que “la reacción no fue buena” y que por Copa Libertadores podría costarle la expulsión en una actitud similar. Creo que enseguida se da cuenta. Y después creo que el árbitro mide, como miden todos los árbitros, como va el partido, la expulsión que había tenido el otro Leo y demás, y si Leo seguía lo iba a sacar. Por suerte no fue así. Creo que ellos contemplan, porque son árbitros, porque se van dando cuenta que a Leo en todos los partidos le pagan 6 o 7 patadas, y llega un momento en el que reaccionás si no ves que están cortando eso. Porque si el otro equipo te paga 1, 2 ,3 4 veces, y el árbitro no le saca tarjeta, van a decir tenemos piedra libre para pegarle”.

“En algún momento, algo que ya está claro que es planificado, que es pegarle, no lo están cortando y el reclama eso”, agregó.

El llamado a Leo Coelho tras su expulsión

El presidente carbonero también contó que llamó personalmente a Leo Coelho luego del partido en el que se fue expulsado.

“Hablé enseguida de noche”, dijo. “Lo llamé porque Leo es un tipo que es un profesional, muy especial, se toma todo esto muy a pecho, que cuida muchísimo su laburo, y para lo que nos conocemos, sabía cómo debía estar”.

“Me dijo: ‘No entiendo lo que me pasó, no entiendo nada lo que hice, me siento muy mal, quiero pedirle disculpas a todo el plantel’”, repasó.

mensaje Leo Coelho tras ser expulsado en Defensor Sporting vs Peñarol.png Captura del mensaje publicado por Leo Coelho en Instagram tras ser expulsado en Defensor Sporting vs Peñarol

“Le digo, ‘Leo: aprender, pedir disculpas donde las tenés que pedir, y somos seres humanos, no somos máquinas, cometemos errores’”, agregó. “Y todavía el error terminó haciendo que Peñarol ganara un partido increíble con 10 y un empujón anímico”.

Ruglio señaló que Coelho “es el típico jugador que estas cosas no les resbalan, les duele, y no les duele de teatro, les duele realmente”

“Leo se ha hecho querer mucho en Peñarol y yo sabía cómo lo iba a encontrar, y cuando lo llamé lo noté muerto con lo que hizo. Me dijo ‘nunca en mi vida me pasó una cosa así en toda mi carrera, no sé lo que hice’”.