Video: la ironía de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, antes del partido entre Juventud y Liverpool que puede darle a estos el título del Torneo Apertura

Luego del triunfo de este sábado en el Parque, Perchman contó que tenía la convicción de que iba a hacer un gol.

“Se lo escribí el jueves, cosa que no hago mucho. Y me dijo, ‘ojalá se me dé’. Luego del partido me agradeció. En realidad pensé que era un fin de semana en el que se podía encontrar con el gol. Fue un fin de semana redondito. No hubo rendimientos bajos. Nos vamos muy contentos”, dijo el dirigente de Nacional.

Cuando se retiraba del Gran Parque Central, Flavio Perchman fue entrevistado por el programa Punto Penal de canal 10.

Allí fue consultado acerca del partido de este domingo entre Juventud de Las Piedras y Liverpool, teniendo en cuenta que los tricolores se habían puesto a solo 1 unidad del líder negriazul que puede ser campeón si derrota a los pedrenses como visitantes.

Consultado si Juventud tiene un hincha más ante Liverpool, Perchman dijo entre risas: "Sí, a morir. Soy de Las Piedras a morir".

Y agregó: "Confiamos mucho en Juventud. Soy de Juventud desde chiquito".

Aquí se puede ver el video: