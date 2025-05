Para Pablo Peirano el triunfo de Nacional ante Bahia por Copa Libertadores fue "un orgullo y un desahogo" y según Lucas Villalba fue el mejor partido de su vida

Sobre la sorpresa que dio al colocar de titular en el lateral derecho a Lucas Morales, el técnico de Nacional explicó el por qué.

"Después de un mes de trabajo, pensé que él podía dar una buena mano porque hizo una muy buena semana. En su caso, fue por un tema de velocidad, es muy rápido y muy potente y para anular a Erick Pulga que es muy picante, me pareció que su entrada era importante. Tiene muy buen juego aéreo también, y entonces junté toda esa información y me decidí por él", sostuvo.

Nacional's midfielder #19 Lucas Morales(L) and Bahia's forward #16 Erick Pulga fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Bahia and Uruguay's Nacional at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, state of B Lucas Morales de Nacional y Erick Pulga de Bahia por Copa Libertadores FOTO: AFP

Peirano añadió: "No tuve la sensación de modificar más porque estábamos bien, no había jugadores agotados. La estructura se mantenía firme y no tuve la necesidad de hacer cambios antes".

"Fue un desahogo para todos nosotros y esperemos tomar mejores decisiones en lo que viene. Quiero agradecerle a toda la gente que vino y a la que nos fue a despedir al aeropuerto. Estuvimos dando todo para que todos sintieran ese esfuerzo", expresó.

Lucas Villalba fue una figura enorme en el triunfo de Nacional en Brasil

"Creo que fue el mejor partido de mi carrera, más que nada en lo emocional. Era muy complicado y estoy muy feliz", dijo Lucas Villalba luego del encuentro.

Y añadió: "En el primer pase de gol, Christian (Oliva) me dio el pase y solo tuve que correr y dársela al Diente (López) para que dejara un tendal tirado en el área y convirtiera un golazo. Esos segundos que se tomó él, para mí fueron eternos. Es un animal, no lo voy a descubrir yo".

20250507 Nicolás López de Nacional ante Bahia por Copa Libertadores Nicolás López de Nacional ante Bahia por Copa Libertadores FOTO: @Nacional

"Trato de aprovechar lo que es mi ventaja que es la velocidad. Quiero disfrutar con mis compañeros y mi familia. Pero también trato de que mi familia o mis amigos no me cuenten nada de nada de lo que se habla de mí. ¿Que me puedo ir por US$ 7 millones? Ni idea. Que nadie me diga nada. No soy ni siete palos ni nada, soy una persona", dijo.

Villalba agregó: "Tenemos una confianza inmensa en nosotros para poder clasificar en el grupo".

"Un déficit que tengo es tomarme un segundito más para definir y creo que a medida que pase el tiempo lo voy a mejorar", terminó diciendo.