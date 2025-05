"Los que no entienden, hablan": el palo de Flavio Perchman a periodistas que llamaron "medio pelo" a un jugador de Nacional y lo que dijo del precio de Lucas Villalba tras su gran actuación ante Bahía

Consultado por su precio, luego de decir el martes que los tricolores esperaban “ganancias históricas” por un futuro traspaso y tasarlo en US$ 7 millones y un porcentaje de una segunda venta, dijo: “No hay precio, ya está, se acabó el precio”.

Perchman también destacó a Julián Millán, el zaguero colombiano que volvió a marcar un gol por Copa Libertadores y que fue uno de los fichajes que realizó para esta temporada.

Nacional's Colombian defender #29 Julian Millan celebrates after scoring a goal during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Bahia and Uruguay's Nacional at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, state of Bahia, Brazil, on M

Julián Millán

Foto: AFP