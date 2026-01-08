Dólar
Compra 37,70 Venta 40,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SUPERCOPA DE ESPAÑ

El momento caliente de la final de la Supercopa: la discusión entre Vinicius y Diego Simeone, y la defensa de Federico Valverde en modo capitán de Real Madrid

La final de la Supercopa española tuvo un momento tenso y con la mediación de Federico Valverde

8 de enero 2026 - 18:55hs
Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid

Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid

FOTO: EFE

A raíz de esta situación el árbitro amonestó al futbolista y se produjo un tumulto, que incluyó al entrenador merengue, Xavi Alonso quien le llamó la atención a su colega.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OLYAN15K/status/2009366409084891339&partner=&hide_thread=false

Al finalizar el partido, Federico Valverde, capitán de Real Madrid y autor de un golazo, fue consultado sobre lo que ocurrió en el campo y respondió:

"Las cosas que pasan dentro del campo suelen pasar en todos los partidos. Dos sudamericanos que viven el fútbol de una manera muy loca. Un argentino y un brasileño. Como capitán de mi equipo, como capitán de Vini estamos espalda con espalda. Lo voy a defender. Es un jugador muy especial. Nos dio millones de alegría. Nos va a seguir dando alegrías. Y el primer mensaje que recibí fue de él", explicó sin entrar en detalles de lo ocurrido.

El tierno momento que vivió Federico Valverde al salir a la cancha con sus hijos
URUGUAYOS

"Quedará grabado siempre en mi corazón": el tierno momento que vivió Federico Valverde al salir a la cancha con sus hijos y la emoción de Mina Bonino; mirá fotos y videos

El disparo de Valverde que terminó en el 1-0 para el Real Madrid
ESPAÑA

El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video; los merengues clasificaron a la final con Barcelona

Luego, apuntó: "Aún no entré al vestuario. De todas formas, esas cosas quedan en el campo. No soy quien para opinar de lo que se habla. Son cosas que se viven dentro del fútbol. Es mejor vivirlo pacíficamente".

Valverde y su gol: "Me saqué un peso de encima"

Consultado Valverde en la zona mixta por el golazo que convirtió dijo que se sacó "un peso de encima" con el gol que anotó.

Además explicó el festejo: "Con mucha rabia y mucha impotencia después de tanto luchar. La gente que me rodea sabe lo que luché y trabajé para buscar este gol. Estoy muy feliz de sentir esa adrenalina y esa sensación".

Temas:

real madrid Federico Valverde Vinicius Diego Simeone Atlético de Madrid

Seguí leyendo

Las más leídas

Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la calma por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro
CONFERENCIA

Rompió el silencio Ignacio Ruglio: la defensa a Aguirre, la "calma" por Matías Arezo y la decisión que tomó sobre su futuro

San Fernando de Maldonado 2026
SAN FERNANDO

Manuel Córsico ganó la San Fernando 2026: el podio lo completan otro argentino y un uruguayo

El disparo de Valverde que terminó en el 1-0 para el Real Madrid
ESPAÑA

El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video; los merengues clasificaron a la final con Barcelona

El club que quiere a Rómulo Otero y que le permitiría a Nacional liberarse del volante venezolano
NACIONAL

El club que quiere a Rómulo Otero y que le permitiría a Nacional liberarse del volante venezolano

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos