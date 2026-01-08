El momento caliente de la final de la Supercopa: la discusión entre Vinicius y Diego Simeone, y la defensa de Federico Valverde en modo capitán de Real Madrid

Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid

Se jugaba el minuto 80 de la semifinal de la Supercopa de España que Real Madrid le ganó 2-1 a Atlético de Madrid , cuando Xabi Alonso dispuso la salida de Vinicius . Al acercarse al medio de la cancha para dejar el campo, el delantero brasileño recibió un comentario del entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone , que provocó su reacción.

A raíz de esta situación el árbitro amonestó al futbolista y se produjo un tumulto, que incluyó al entrenador merengue, Xavi Alonso quien le llamó la atención a su colega.

Al finalizar el partido, Federico Valverde , capitán de Real Madrid y autor de un golazo , fue consultado sobre lo que ocurrió en el campo y respondió:

"Las cosas que pasan dentro del campo suelen pasar en todos los partidos. Dos sudamericanos que viven el fútbol de una manera muy loca. Un argentino y un brasileño. Como capitán de mi equipo, como capitán de Vini estamos espalda con espalda. Lo voy a defender. Es un jugador muy especial. Nos dio millones de alegría. Nos va a seguir dando alegrías. Y el primer mensaje que recibí fue de él", explicó sin entrar en detalles de lo ocurrido.

ESPAÑA El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video; los merengues clasificaron a la final con Barcelona

URUGUAYOS "Quedará grabado siempre en mi corazón": el tierno momento que vivió Federico Valverde al salir a la cancha con sus hijos y la emoción de Mina Bonino; mirá fotos y videos

Luego, apuntó: "Aún no entré al vestuario. De todas formas, esas cosas quedan en el campo. No soy quien para opinar de lo que se habla. Son cosas que se viven dentro del fútbol. Es mejor vivirlo pacíficamente".

Valverde y su gol: "Me saqué un peso de encima"

Consultado Valverde en la zona mixta por el golazo que convirtió dijo que se sacó "un peso de encima" con el gol que anotó.

Además explicó el festejo: "Con mucha rabia y mucha impotencia después de tanto luchar. La gente que me rodea sabe lo que luché y trabajé para buscar este gol. Estoy muy feliz de sentir esa adrenalina y esa sensación".