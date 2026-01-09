Conexión Ganadera: correos electrónicos demuestran que Pasfer era manejada desde el escritorio de Basso y que los cuatro socios sabían de la crítica situación del negocio en 2024

Una serie de correos electrónicos de la casilla de Gustavo Basso, a los que accedió El Observador, revelan que Pasfer, la empresa de Maximiliano Rodríguez que era tomadora de ganado de Conexión Ganadera , era manejada desde el escritorio rural de Florida, donde todos los que mandos medios que trabajaban allí estaban al tanto.

Por otra parte, mails de la esposa de Basso, Daniela Cabral, y de Ana Iewdiukow confirman que los cuatro socios , incluído Pablo Carrasco estaban al tanto de la crítica situación financiera que atravesaba Conexión Ganadera, al menos un mes antes de la muerte de Basso , contrariamente a lo que han declarado en Fiscalía.

Un mail que Cabral dirigió a Iewdiukow el 22 de octubre de 2024, un mes antes de que Basso decidiera estrellarse en la ruta 5 contra maquinaria vial en su Tesla, Cabral le escribía con tono de desesperación a su socia.

“Hola Ana.. nosotros acá haciendo frente a todo este aluvión de pagos y cancelaciones (…) de verdad muy angustiados , sacando dinero de GBNR (Gustavo Basso Negocios Rurales) que también tengo que reponerlo para pagar los remates y lo diario contando cada eso hoy también DGI hay que vender más o no sé que hacer!!! ”, escribió en ese mail, del que informó Eduardo Preve en X.

mail Cabral

Agregaba Cabral: “Lo que entra por día no da ni cerca. Para ayer teníamos un menos 600 mil y pico (dólares). Hoy otro tanto que tuve que retener algún cheque grande y hacerme la olvidada, y hoy sacarle al escritorio nuevamente para no quedar en rojo. Mañana hay cancelaciones grandes y lo diario es inagotable y agotable la verdad…”

En ese momento ya había caído Grupo Larrarte y se había generado cierta corrida en el sector de las inversiones ganaderas. El panorama seguía complicado para noviembre. Cabral le advertía a Iewdiukow: “Y noviembre lleno de cancelaciones diarias. El 5 están los pagos de bonos y pools, etc, etc. Habrá que intensificar la publicidad. No sé”.

Al día siguiente, el 23 de octubre del 2024, Iewdiukow le contestó a Cabral, con copia a Carrasco: “Estamos intentando vender Mensfra. Terneros se vendieron. Terneras se están vendiendo. Propaganda estamos a full y viene bien. Hay consultas e ingresos. Estamos preparando conseguir socio grande. Todo lo que podemos hacer estamos haciendo. Beso”

Sin embargo, al declarar en Fiscalía tanto Cabral como Iewdiukow y Carrasco aseguraron que el único que conocía la situación financiera de Conexión era Basso mientras que ellos describieron tener otros roles.

En el caso de Cabral dijo que en “su actividad cotidiana en Conexión Ganadera se encargaba de firmar cheques para habilitar los pagos a inversores, pero no estaba en la operativa ni en las determinaciones del fondo ganadero”. “Jamás vi un balance de la empresa. Mi esposo era una persona muy reservada y jamás hablábamos de la empresa”, dijo.

Iewdiukow declaró que ella “recorría los campos” de Hernandarias XIII, empresa que gerenciaban junto a Carrasco que era la principal tomadora de campo de Conexión Ganadera, y negó conocer los detalles de los negocios que se realizaban o el contenido de los contratos, inclusive los que ella firmaba (dijo que no miraba lo que firmaba). Dijo también que para ella “la cosa no venía mal en Conexión Ganadera”, pero “no sabía” que Basso “estaba robando”.

“Yo recién ahora me estoy enterando de la cantidad de dinero que además fuimos estafados nosotros por nuestro socio”.”Nos fundimos porque Gustavo Basso robó”, dijo.

En la misma línea Carrasco declaró que era “una persona hasta el 28 de noviembre y otra después (de la muerte de Gustavo Basso)". Sobre lo financiero dijo: “El balance él me lo comentaba porque yo casi no sé leer un balance, no es mi know-how pero en todos los casos me mostraba cifras alentadoras de Conexión Ganadera”.

Pasfer y Conexión Ganadera

Los correos electrónicos relacionados a la situación de Pasfer muestran que ambas empresas eran manejadas como una sola, ya que se describe trasiego de ganado, transferencias, y que se cubrían fideicomisos con animales de una u otra. Quien manejaba los fideicomisos era el yerno de Basso, Alfredo Rava, quién a su vez tenía ganado a su nombre en Pasfer.

En uno de los correos, que Rodríguez, dueño de Pasfer, le dirigió a Basso el 17 de junio de 2024 se advierte que ya en ese momento, Basso estaba complicado.

"Como te comenté por teléfono, tengo que molestarte, pero además me dijiste que estás entreverado y me molesta aún más tener que molestarte y no darte una mano. Te pido disculpas de verdad.

Te debo 1.300 vacas aprox. Te confirmo el número en mail pasado mañana que no tengo los datos conmigo, vacas que además se pasó el plazo que te dije que te las iba a pasar", le dice Rodríguez.

Luego le promete para la semana siguiente "el ingreso de 2.000 vacas". Agrega: "Como tengo que solicitarte cheques (largos para estar cubiertos) te ofrezco darte cheques en garantía de dicha operación que los levanto una vez que te ingrese las vacas la semana que viene. Es la manera más prolija que encuentro para salir de este brete… La realidad es que se vienen acomodando los temas. Gran parte de eso es gracias a que me ayudaste pero necesito estos empujones finales".

"Confirmame por favor que quede comprometido hoy de mañana, así mando a levantar cheques, iría a levantarlos yo y charlar un rato con vos pero la realidad es que sabes que estoy lejos tratando de terminar con el negocio que ya sabes que estoy. Siempre eternamente agradecido, incondicionalmente Gustavo", se despedía Rodríguez.

En otra cadena de mails de enero de 2024 desde el fideicomiso ganadero del HSBC le consultaban a Rava y al contador de Pasfer sobre cinco facturas que están pendientes por US$ 95.199 del escritorio Gustavo Basso y le reclaman las facturas de Pasfer de venta de 19 animales por un lado y 14 por otro.

Desde Pasfer respondió el contador Mauro Dondi que “el saldo pendiente a cobrar está ok” y aclaró que con respecto a las otras dos guías de 19 y 14 animales aclara que se le facturó a Pasfer y estaban haciendo “la gestión para que se reliquide y facture al fideicomiso pero como hoy se canceló el vale se decidió dejarlo así y que esa venta la cobre Pasfer”, lo que da la pauta de que funcionaban como una sucursal.

También respondió Rava “en nombre de Esc. Gustavo Basso NR” y afirmó que las facturas son correctas y se pagarán a su vencimiento.

En la misma cadena desde el fideicomiso reclamaron días después pagos no recibidos y afirmaron que sólo recibieron US$ 27.642, mensaje que Basso le reenvió a Rava para preguntarle si sabía algo de eso.

El 20 de febrero desde el fideicomiso HSBC le reclamaron a Basso cobros pendientes de Pasfer y el 22 volvieron a reclamarle a Basso las facturas por la venta de Pasfer sobre dos guías de ganado. Desde el fideicomiso ganadero les señalaron que "la venta del ganado perteneciente al fideicomiso debe pagarse al fideicomiso para considerarse extinguida la deuda".

El 28 de febrero Basso le envió a Rava un mail en el que le advierte: "CUIDADO CON LA FACTURACIÓN, VERFICIA QUIEN LA ORDENÓ Y SE COMIÓ LAS GUIAS DEL FIDEICOMISO".

En otro intercambio de noviembre de 2023 en el que el fideicomiso ganadero de HSBC le reclamaba facturas, Rava envió un mail a Rodríguez, Dondi con copia a Diego Quiroga, gerente de trazabilidad de Conexión Ganadera, en el que les informaba que una de las guías “se utilizó para regularizar animales vendidos por Pasfer a Goyaike SA en octubre 23 y otra guía se utilizó para la venta por pantalla en Expo San Carlos que seguramente aún quede algún lote sin liquidar”.

Como confirmación de que Pasfer se manejaba desde el escritorio de Basso, el contador Dondi envió a Rodolfo Flores, gerente de operaciones de Conexión, un correo en el que le envió foto de tres cheques que habían sido cambiados y entregados a Basso el 17 de julio de 2023 (por US$ 99.51, US$ 99.942 y US$ 100.25)

"Hola Fito, buenas tardes. Gracias por ver las consultas, aguardo respuesta mañana acerca de estos temas", le dijo.

También figura un mail en el que Basso habla de UAG, el campo que arrendaba Rodriguez para Pasfer. Basso afirmó: "Mi figura aparece porque UAG no confía en el cumplimiento de Pasfer. Utilizan mi nombre para garantizar la entrega en tiempo y forma".

En los intercambios figura un mail de uno de los socios de Rodríguez en Pasfer, Jorge Muracciole, que envía a Basso el 9 de mayo de 2024. "Adjunto factura de venta de novillos realizada el 25 de abril, el negocio fue hablado con Jorge Cunietti. Si es posible retiraría cheque por donde ustedes me indiquen. Muchas gracias disculpen las molestias".

El socio de Rodríguez dijo al declarar en fiscalía el 19 de noviembre que sabía quien era Basso sabía "pero no lo conocía". "Lo crucé en un remate y lo único que hice con él fue saludarlo. Nada más, no era el único. Nunca hablé. Cero relación".

Ese mismo día Rodríguez dijo que Basso le prestaba dinero –el síndico informó al fiscal de transferencias por US$ 23 millones- y que lo hacía en calidad de adelanto de dinero a cuenta de las futuras ventas de ganado, ya que el escritorio rural Basso vendía el ganado de Pasfer. Afirmó que su empresa vendía unos US$ 5 millones de ganado al año.

Días antes de la feria el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez presentó la solicitud de imputación para el dueño de Pasfer por los delitos continuados de apropiación indebida y falsificación ideológica por particular.