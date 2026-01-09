Movida gerencial: nueva CEO en Urutec, un pase de Deloitte al mundo académico y el regreso de un referente del turismo al sector privado

En las últimas semanas tres organizaciones uruguayas anunciaron cambios en la dirección de sus operaciones .

Las decisiones, que se tomaron en empresas del sector financiero, el turismo y en el ámbito académico, responden tanto a procesos de renovación interna como a nuevas estrategias de posicionamiento.

El sector del agro también suma movimientos y en los últimos días se registraron novedades en una de las principales sociedades de criadores de Uruguay.

A nivel global, una gran multinacional líder en alimentos y bebidas anunció un histórico cambio en su liderazgo en la región.

A continuación, un repaso por las últimas movidas gerenciales que están delineando el nuevo mapa de liderazgos en Uruguay y la región.

Mercedes Steneri asumió como gerente general de Urutec

Mercedes Steneri

Urutec, la empresa que opera la infraestructura de pagos y transferencia bancarias del sistema financiero, anunció que Mercedes Steneri será su nueva gerente general.

Steneri es licenciada en Administración de Empresas por la University of Maryland (Estados Unidos) y posee un MBA de la Universidad ORT. A lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó en posiciones de liderazgo en organizaciones relevantes del ecosistema financiero y tecnológico, como Zonamerica, Redpagos y Midinero, donde participó en procesos clave de expansión y desarrollo de soluciones financieras digitales.

“Es un orgullo asumir esta responsabilidad en un momento de importantes transformaciones del mercado financiero. Urutec cumple un rol central en el ecosistema financiero y tiene el desafío de seguir contribuyendo a fomentar el desarrollo y la adopción de los pagos electrónicos en sus diferentes formatos, acompañando la evolución de las necesidades del mercado y de los usuarios”, señaló la ejecutiva.

Urutec es el principal actor del país en la interconexión de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico, y opera la plataforma que permite el procesamiento y la compensación de las transferencias electrónicas entre los distintos participantes del sistema, a través de la cual se canalizan más de 79 millones de transferencias interbancarias, por un monto total que supera los US$ 152.000 millones.

Remo Monzeglio se suma a los integrantes del gobierno anterior que regresan a la actividad privada

1681496449861.webp Monzeglio fue uno de los invitados a Posdata

Desde el primero de enero de 2026 Remo Monzeglio, ex viceministro de Turismo del gobierno de Lacalle Pou se desempeña como asesor del directorio del Arapey Thermal Resort & Spa del departamento de Salto, un exclusivo complejo hotelero-termal de 202 habitaciones.

“Mi objetivo es volver a posicionar Mhm Monzeglio Hotel Marketing, la empresa que tengo junto a mis hijos para la asesoría de emprendimientos hoteleros en Uruguay. Los propietarios de hoteles difícilmente cubren todas las áreas claves en el manejo de un hotel, y nosotros los ayudamos a través de muchos años de experiencia en manejo de hoteles y un empuje adicional en marketing que les permite aumentar sustancialmente sus ventas”, sostuvo Monzeglio sobre los ejes de su gestión.

Además, agregó que Arapey Thermal Resort & Spa cumplirá próximamente 25 años, por lo que el foco será reafirmar un servicio de calidad, generar mayores ventas y aumentar la satisfacción de los clientes.

De tres décadas en Deloitte a liderar en la educación privada: el nuevo desafío de Mariella de Aurrecoechea

1701195340829.webp Mariella de Aurrecoechea - Presidenta del Board para Latinoamérica Deloitte

Mariella de Aurrecoechea asumió en las últimas semanas como decana de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, luego de una trayectoria de más de tres décadas en Deloitte, donde lideró áreas vinculadas a estrategia, innovación, riesgos, sostenibilidad y creación de valor.

De cara al futuro en la casa de estudios, la exDeloitte identifica múltiples oportunidades para consolidar el posicionamiento de la facultad, especialmente en áreas como inteligencia artificial, educación ejecutiva e innovación académica, así como el valor del conocimiento generado por los equipos de investigación.

“Tenemos que lograr que todo ese material tan significativo logre impacto en nuestros estudiantes, en las empresas, en los medios y en el país”, sostuvo.

De Aurrecoechea señaló además que el vínculo entre su carrera en el sector privado y la misión universitaria es natural.

“En Deloitte nuestro propósito es el desarrollo de talento y en la facultad estamos desarrollando el mejor talento, las mejores competencias”, expresó.

La nueva decana también subrayó que el futuro del trabajo plantea desafíos inéditos para las nuevas generaciones. La aceleración tecnológica, sostuvo, exige capacidad de adaptación permanente: “hay que perder el miedo a desaprender y aprender todo el tiempo”.

Su llegada a la facultad, dijeron desde la institución, da continuidad a una etapa de renovación profunda liderada por Teresa Cometto y tiene lugar “en un momento en que la universidad cuenta con una estructura fortalecida, con vicedecanatos consolidados, coordinaciones académicas integradas y procesos de gestión actualizados”, lo que habilita avanzar en nuevas prioridades estratégicas.

Más novedades en el mundo del agro

La Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay anunció también la designación de un nuevo coordinador ejecutivo. Se trata del médico veterinario Nicolás Cabrera, oriundo de Montevideo. El ejecutivo cuenta con una sólida trayectoria profesional desarrollada en el interior del país y un fuerte vínculo con la ciudad de Florida, donde se crió.

“Luego de recibido y después de algunos años ejerciendo la profesión en el interior del país, regreso a la capital para asumir este nuevo desafío como Coordinador Ejecutivo de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay. Para mí es un honor trabajar con el objetivo principal de fortalecer y fomentar la raza Hereford, siguiendo y compartiendo la visión de la actual directiva y las necesidades de los criadores”, sostuvo.

Movidas internacionales

Luego de 35 años de trayectoria en PepsiCo, la ejecutiva Paula Santilli, quien hasta el momento se desempeñaba como CEO de Latin America Foods, anunció su retiro de la compañía.

Como parte de este proceso, Athina Kanioura asumirá las funciones de Santilli, que compatibilizará con su actual rol como directora global de Estrategia y Transformación. En el marco de una transición ordenada, la argentina Santilli acompañará a Kanioura hasta julio de 2026, informó la empresa.

“Agradecida por el camino recorrido y motivada por lo que viene. Se abren nuevos ciclos. Recuerdo muy bien lo primero que me pregunté cuando asumí el rol de CEO de LATAM: ¿cómo se genera crecimiento? Crecimiento para el talento, para el negocio, para nuestros clientes, proveedores y agricultores, para las comunidades y para las mujeres. Hoy puedo decir que lo logramos. Me llena de orgullo pasar el rol a Athina Kanioura, una líder excepcional y una gran amiga”, publicó en su cuenta de LinkedIn.