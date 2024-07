Edila de Rivera criticó a Diego González por un chiste que hizo en TV Ciudad: la respuesta del conductor

González comentó el episodio, y en tono de chiste, comentó que al programa había llegado otra carta de una niña, Martita, que decía "en mi barrio ya hay placita, el tema es que no podemos estar afuera mucho rato por el temita este de los tiroteos, quería pedirte si podés detener al narcotráfico, o por lo menos no darles pasaportes".

"Muchísimos niños que viven en el interior, no tienen lugares más allá de la escuela, donde puedan socializar con sus pares, ya que, en los pueblos, carecen de la infraestructura necesaria", agrega la carta de García. "Imaginate cuantas placitas se hubiesen construido, si en vez de ahogar US$ 200 millones en el Río de la Plata con el irresponsable proyecto de la regasificadora, que tu fuerza política promovió (en referencia al Frente Amplio), se hubiesen construido dichas placitas".

"Desde tu mundo, que seguro empieza y termina en TV Ciudad y quizás algún metro más, no se logra visualizar que el Uruguay es mucho más grande que lo que se ve desde el mirador de la Intendencia de Montevideo", dice la carta, donde la edila dice "tu salario lo pagan los ciudadanos, que aún pensando diferente a ti son capaces de darte el sustento diario. ¿No te da un no se qué reírte de ellos?".

GSmb9-cWcAA_Fb-.jpeg La carta de Margarita García

La respuesta de Diego González a la carta de la edila

Este martes, González reaccionó al comunicado de la edila García, a través de otra carta, en la que responde con humor pero también cuestionando su mensaje y aclarando que sus comentarios no debían ser tomados en serio, ya que se trató de una broma.

"La verdad que empecé a leer la carta pero es re larga, mucho texto, aconsejo trabajar en el poder de síntesis", empieza la respuesta del conductor.

"La dicotomía que plantea entre Montevideo y el interior la plantea usted, nunca lo hice ni en el programa ni afuera, es más, uno de los pedalines más memorables de mi vida fue en el carnaval de Rivera al que voy seguido", bromea.

González asegura que no se burló de Delfino, "y eso me hace sospechar que ni siquiera vio el programa, o que su capacidad es bastante limitada a la hora de abordar el sentido del humor y la crítica. Usted está en todo su derecho de que no le guste un chiste, ahora toda la carga de intenciones que le pone las deberá trabajar en conjunto con un profesional, no conmigo".

El comunicador también responde al comentario de la regasificadora y a la mención a "su fuerza política".

"Se dirige a mí como si yo hubiera sido funcionario de esos gobiernos o el responsable de asignar los presupuestos, y lo segundo, usted es la que hace política usando a los niños y niñas. Le tiro una novedad, las obras públicas no se deberían hacer mandando cartas al presidente, hay mecanismos más serios y menos mediáticos para demostrar que realmente le interesan las infancias".

González cierra con una mención a la relación familiar entre García y el ministro de Defensa. "Le dejo como deberes que me saque la cuenta de cuantas placitas se podían construir con los dos aviones Hércules que compró su hermano, o con las colocaciones a dedo en Salto Grande, o con los millones de dólares de horas extra que se pagan en Artigas".