Investigan denuncia de trabajadores que dijeron haber sido encerrados por su empleador en Punta del Este

La Policía de Maldonado y la Fiscalía investigan una denuncia realizada por un grupo de trabajadores peruanos que aseguraron que fueron encerrados por su empleador en una casa de Punta del Este .

Según la información policial a la que accedió El Observador, los trabajadores forman parte de una empresa peruana que participa en la construcción de la obra en el predio del ex hotel San Rafael .

Desde Cipriani Resort, Residences & Casino , por su parte, negaron tener vinculación con la contratación y administración de estos trabajadores , ya que pertenecen a una firma contratada por la constructora a cargo de la obra .

La denuncia policial fue hecha el 14 de enero a las 22:30 y el caso fue informado inicialmente por Cadena del Mar de Maldonado. La Policía llegó a una casa ubicada en la zona de San Rafael luego de recibir la denuncia de que personas de nacionalidad peruana que se alojaban allí habían sido encerradas "presuntamente por el propio dueño del lugar" , que había trancado los portones .

Los efectivos constataron que había un portón de hierro "asegurado con cadena y candado, y a pocos metros un portón de madera con dos catracas y dos pasadores".

Dos de las personas que entrevistaron los policías dijeron que habían sido "encerrados en el interior de la finca", pero otros cuatro que estaban adentro dijeron que no habían sido encerrados y que se trataba de medidas de seguridad adoptadas por prevención. Estos cuatro no hicieron denuncia.

La Policía cortó las catracas, "logrando liberar a las víctimas", afirma el comunicado de la Jefatura de Policía de Maldonado.

El sindicato de la construcción, Sunca, denunció públicamente la situación. Según dijo a Cadena del Mar el secretario general del sindicato, Michael Pistone, los trabajadores fueron "encerrados" por la propia empresa contratista.

"Nos llegó un video realizado por los propios compañeros peruanos, donde denuncian que la empresa los había dejado encerrados en el predio donde vivían, cerca de la obra", aseguró el sindicalista.

El comunicado del grupo Cipriani

Por su parte, el grupo Cipriani negó tener vinculación con este episodio.

En un comunicado al que accedió El Observador aseguraron que el grupo "no es responsable de la contratación ni administración de los trabajadores mencionados en recientes denuncias vinculadas a la obra del ex-Hotel San Rafael, cuya ejecución corresponde a la empresa constructora a cargo y sus subcontratistas".

"Cipriani rechaza de forma clara y categórica cualquier práctica que vulnere derechos humanos (laborales, sindicales, etc) manteniéndose a la espera de las medidas que puedan adoptar las autoridades competentes, y poniéndose a total disposición para colaborar con las mismas si lo consideran del caso", agrega el escrito.

Y asegura que la empresa está comprometida con el "respeto de la legislación laboral uruguaya y con estándares morales y éticos acordes a los valores humanistas" de la firma.