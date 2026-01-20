Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / TRANSPORTE

Tranvía en Punta del Este: así sería el recorrido de 7,6 kilómetros

En diálogo con Radio Carve 850, el director de Saceem confirmó que la iniciativa ya fue elevada de manera oficial ante el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

20 de enero 2026 - 14:58hs
Punta del Este

El director de Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, propuso el lunes la creación de un tranvía en Punta del Este que permita dar solución al sistema de transporte y movilidad, al que tildó de "estresado".

En diálogo con Radio Carve 850, el empresario confirmó que la iniciativa ya fue elevada de manera oficial ante el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

“Punta del Este necesita una solución a la altura de Punta del Este”, subrayó Ruibal.

Más noticias
Semana de Clásicos en Punta del Este
VELA

Arranca la Semana de Clásicos y Punta del Este se convierte en el foco de atracción de la vela sudamericana

ana rosenfeld: vende mas el casamiento que el divorcio
Entrevista

Ana Rosenfeld: "Vende más el casamiento que el divorcio"

¿Cómo sería el recorrido del tranvía del Punta del Este?

image
Terminal de Punta del Este

Terminal de Punta del Este

De acuerdo con el anticipo esgrimido por el director de Saceem, el tranvía de Punta del Este incluirá un trayecto que permitirá unir la ruta 39 con la terminal de Punta del Este a través de la avenida Artigas. Además, en una segunda línea, se avanzaría con la conexión entre la terminal de Maldonado y Punta del Este por la avenida Roosevelt.

La tercera opción planteada a Abella propone combinar ambas alternativas, generando un circuito de transporte público con dos ramificaciones.

"Nos está faltando una buena planificación territorial y de movilidad para lograr el desarrollo inmobiliario de la ciudad", insistió Ruibal, quien remarcó que “la zona viene creciendo a un ritmo enorme” y que “se está empezando a armar un centro de negocios”.

“No es llenar de tranvías Punta del Este ni Maldonado. Es pensar en una troncal que conecte, por ejemplo, la terminal de Maldonado con la Península, con un sistema moderno, urbano y acorde al nivel del destino” - Alejandro Ruibal.

Punta del Este
Punta del Este

Punta del Este

El diagnóstico no resulta aazaroso: en noviembre pasado, en el marco del simposio “Maldonado Crece”, el director técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, Marcelo Bisogno, remarcó que el distrito es “el departamento con mayor tasa de crecimiento del país”, al registrar entre 1963 y 2011 un incremento de 250, y de 2011 al 2023, de 23%.

"Un país con tasa de crecimiento negativo, que es excepcional en América Latina, en Maldonado la tasa será positiva con 216.808 habitantes en 2025 y 245.454 dentro de 20 años pese a que, como en todo el país, disminuirá la fecundidad”, vaticinó.

Temas:

Punta del Este Verano 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Laura Alonsopérez en el ensayo de la comparsa Balelé
CARNAVAL

Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, abrirá el Desfile Inaugural de Carnaval con la comparsa inclusiva Balelé

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Tenfield igualó ante la AUF la oferta por la producción audiovisual y se cerró definitivamente la licitación del fútbol uruguayo

El presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena
BUQUE FRANCISCO

López Mena recorrió el puerto de Punta Carretas y reflotó interés en construir ahí una terminal de Buquebus

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos