Tranvía en Punta del Este: así sería el recorrido de 7,6 kilómetros

El director de Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal , propuso el lunes la creación de un tranvía en Punta del Este que permita dar solución al sistema de transporte y movilidad, al que tildó de "estresado".

En diálogo con Radio Carve 850, el empresario confirmó que la iniciativa ya fue elevada de manera oficial ante el intendente de Maldonado, Miguel Abella .

“Punta del Este necesita una solución a la altura de Punta del Este”, subrayó Ruibal.

De acuerdo con el anticipo esgrimido por el director de Saceem, el tranvía de Punta del Este incluirá un trayecto que permitirá unir la ruta 39 con la terminal de Punta del Este a través de la avenida Artigas . Además, en una segunda línea, se avanzaría con la conexión entre la terminal de Maldonado y Punta del Este por la avenida Roosevelt .

La tercera opción planteada a Abella propone combinar ambas alternativas, generando un circuito de transporte público con dos ramificaciones.

"Nos está faltando una buena planificación territorial y de movilidad para lograr el desarrollo inmobiliario de la ciudad", insistió Ruibal, quien remarcó que “la zona viene creciendo a un ritmo enorme” y que “se está empezando a armar un centro de negocios”.

“No es llenar de tranvías Punta del Este ni Maldonado. Es pensar en una troncal que conecte, por ejemplo, la terminal de Maldonado con la Península, con un sistema moderno, urbano y acorde al nivel del destino” - Alejandro Ruibal.

El diagnóstico no resulta aazaroso: en noviembre pasado, en el marco del simposio “Maldonado Crece”, el director técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, Marcelo Bisogno, remarcó que el distrito es “el departamento con mayor tasa de crecimiento del país”, al registrar entre 1963 y 2011 un incremento de 250, y de 2011 al 2023, de 23%.

"Un país con tasa de crecimiento negativo, que es excepcional en América Latina, en Maldonado la tasa será positiva con 216.808 habitantes en 2025 y 245.454 dentro de 20 años pese a que, como en todo el país, disminuirá la fecundidad”, vaticinó.