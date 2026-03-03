De Alemania a Uruguay: el histórico y curioso convoy de Mercedes-Benz que sorprendió en su paso por el país

Uruguay quedó en el centro de la escena automotriz mundial al recibir el 140 Places Tour, la travesía internacional con la que Mercedes-Benz conmemora los 140 años del nacimiento del automóvil . El convoy, protagonizado por el nuevo Clase S, recorrió 140 ciudades seleccionadas a nivel global y eligió a Uruguay como una de sus paradas oficiales.

El ingreso al país se produjo el 28 de febrero por Río Branco, procedente de Brasil. Desde allí, la caravana avanzó hacia Punta del Este, Montevideo y Colonia, para luego continuar rumbo a Argentina y Chile, en el marco de un itinerario que abarca cinco continentes.

“Este modelo en particular es muy icónico y está recorriendo el mundo con 140 destinos particulares", destacó Fernando Auersperg , gerente general de Inchcape Uruguay.

El 140 Places Tour celebra un hito histórico. El 29 de enero de 1886, Carl Benz patentó el primer automóvil de la historia , la patente DRP 37435, hoy integrada al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Décadas más tarde, en 1926, la fusión entre Benz y Daimler dio origen a Mercedes-Benz, la marca que se convertiría en sinónimo de innovación y liderazgo tecnológico.

A lo largo del tiempo, el Clase S ha sido el estandarte tecnológico de la firma alemana. Sistemas como el ABS, el ESP® y múltiples avances en seguridad y confort debutaron en este modelo antes de convertirse en estándar para la industria.

“El claim de la marca, ‘Lo mejor o nada’, es lo que nos motiva en todo sentido: desde los productos hasta la experiencia del cliente y el servicio. Ese compromiso con hacer lo mejor —o no hacer nada— sigue plenamente vigente”, subrayó Auersperg.

Screen Shot 2026-03-03 at 16.36.52

Dos noches, un legado

Durante su paso por Uruguay —eventos que se desarrollaron la semana pasada— el tour fue celebrado con dos encuentros exclusivos organizados por Inchcape Uruguay, representante oficial de la marca en el país.

Screen Shot 2026-03-03 at 16.31.24

El primero tuvo lugar el 28 de febrero en Balleneros Restaurant, en Punta del Este, bajo el concepto When the Day Ends Together. En un entorno de atardecer sobre Punta Ballena, el nuevo Clase S fue recibido en un ambiente que combinó exhibición de vehículos clásicos y contemporáneos, reforzando la conexión entre historia y vanguardia.

Screen Shot 2026-03-03 at 16.32.30

Screen Shot 2026-03-03 at 16.36.03

La segunda cita se realizó el 1° de marzo en Bodega Bouza, en Montevideo, bajo la consigna Classic-Car Culture as Living Heritage. Allí, el 140 Places Tour se encontró con la comunidad local de autos clásicos, en una celebración que puso en valor el patrimonio técnico y la pasión compartida por la excelencia.

Uruguay, tercera escala en la región

Según explicó Auersperg, el convoy llegó desde Brasil y continuó su ruta hacia Buenos Aires, con destino posterior a Chile. “Uruguay es el país número tres de este recorrido en la región”, detalló.

En uno de los testimonios recogidos durante la travesía, Carl —conductor del Clase S en esta etapa sudamericana— resumió el espíritu del viaje: “Estamos buscando belleza. Belleza en las vistas y, obviamente, belleza en los autos”.

Screen Shot 2026-03-03 at 16.37.58

Un aniversario que coincide con una transformación local

La celebración del 140° aniversario coincidió con un momento clave para Inchcape Uruguay (ex Autolíder), que avanza en el desarrollo de nuevas instalaciones para elevar la experiencia de clientes y propietarios de la marca a estándares globales.

“Ser parte del 140 Places Tour no es solo recibir un convoy; es afirmar que Uruguay forma parte de una historia que lleva 140 años y que sigue escribiéndose”, señalaron desde la compañía.

Screen Shot 2026-03-03 at 16.34.25

Screen Shot 2026-03-03 at 16.30.55

Con más de 40 nuevos modelos previstos en los próximos dos años y un ambicioso programa de innovación, la marca alemana proyecta su legado hacia el futuro manteniendo intacto el principio que la definió desde el comienzo, ofrecer siempre lo mejor.