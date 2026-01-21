Arranque similar al año pasado, Punta del Este en alza y cambios en el comportamiento de los turistas: así ve el sector turístico el inicio de la temporada

Entre el 20 de diciembre y el 15 de enero de cada año, Uruguay atraviesa su período de mayor intensidad turística; un período que funciona además como un primer termómetro clave para anticipar cómo se perfila la temporada de verano .

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, en ese lapso de la actual temporada ingresaron al país 654.169 personas, con una fuerte presencia de turistas argentinos (303.217), uruguayos (203.368) y brasileños (61.297).

El total de ingresos se ubicó levemente por encima del registrado en un período similar del año anterior, cuando entre el 20 de diciembre y el 12 de enero se habían contabilizado 598.873 ingresos . En ese entonces, los visitantes argentinos alcanzaban los 295.616 y los brasileños los 58.613, lo que muestra una tendencia de crecimiento interanual en los principales mercados emisores .

MINISTRO DE TURISMO Ministro de Turismo: Uruguay podría "aprovechar la coyuntura geopolítica" con "destinos muy parecidos" a algunos del "hemisferio norte" con "restricciones migratorias"

“Lo que transmiten los operadores es que es un buen inicio de temporada, de bueno a muy bueno, parecido a la temporada anterior, con estos primeros días que son días de mucha demanda. La foto de estos primeros días es buena o muy buena pero es una película, entonces de alguna forma hay que esperar para ver qué pasa en la segunda quincena de enero y en febrero ”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur).

En esta misma línea, desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya señalaron que la temporada empezó con índices muy altos de ocupación en hoteles, apartamentos y casas de alquiler que quedó en evidencia ante una gran escasez de disponibilidad en los primeros días de enero.

En este período, sostuvo Matías Medina, vicepresidente de la gremial empresarial, Punta del Este recibió entre un 5% y un 10% más de turistas, con más del 90% de ubicación en muchas categorías, especialmente en alojamientos frente al mar. En este destino uno de los cambios que caracterizaron al inicio de la temporada es que muchos propietarios pasaron de exigir estadías mínimas de 10 días a períodos de 15, lo que encarece el acceso para quienes buscan vacacionar por menos tiempo y aumenta el tiempo de permanencia de los visitantes.

Además, durante este período el clima no tan cálido generó algunas modificaciones en el comportamiento de los turistas.

“En algunos lugares del este del país el clima no acompañó como se podría haber esperado. Eso en principio no parece haber afectado demasiado la demanda pero sí el comportamiento de los turistas. Hay muchas ofertas gastronómicas que tienen espacios en el exterior, al aire libre, y eso se complicó con el clima”, sostuvo Tapia.

Ahora, según señalaron desde el sector, el recambio de quincena muestra un comportamiento similar al de la temporada 2025, con la habitual corrección a la baja de los precios que caracteriza a este segundo tramo del verano.

Los referentes del sector también destacaron que el flujo de argentinos y brasileños parece mantener la tendencia del año pasado, aunque se espera un leve crecimiento de ambos mercados en el total de la temporada.

“El aumento de la conectividad aérea durante la temporada con la inauguración de un vuelvo estival entre San Pablo y Punta del Este como entre Córdoba y Punta del Este fue muy positivo. Además, el fortalecimiento de Argentina respecto al dólar es muy alentador tomando en cuenta cómo impactan en nuestro país que un 65% de los turistas son de esta nacionalidad”, sostuvo Medina sobre los factores que impulsan la demanda.

Desde 2025, agregó Tapia, se observa que, además de Argentina y Brasil, mercados más lejanos como Estados Unidos y Europa comenzaron a mostrar una mejora en la demanda. Si bien su participación en el total de turistas que llegan al país sigue siendo relativamente baja -por lo que su crecimiento aún no tiene un impacto significativo en el volumen global del turismo-, se trata de mercados estratégicos cuya expansión gradual resulta clave y positiva para el sector, señaló.

Cómo viene la demanda en los diferentes destinos y cómo cambian los precios para la segunda quincena

Piriápolis, departamento de Maldonado Piriápolis, departamento de Maldonado Foto: Intendencia de Maldonado

El ranking de enero de búsquedas de Mercado Libre -hasta el 19 de este mes- muestra una preferencia marcada por los balnearios de la costa, con Piriápolis consolidado en el primer lugar, puesto en el que se mantiene desde diciembre. El top 5 de destinos más demandados en lo que va del mes se completa con Barra del Chuy (9%), Punta del Este (9%), Atlántida (6%) y Punta del Diablo (5%).

Les siguen Parque del Plata (4%), La Paloma (4%), Santa Ana (4%), Cuchilla Alta (3%) y Costa Azul (3%), confirmando la fuerte concentración de búsquedas en destinos costeros del país.

En esta línea, desde la CIU señalaron que Rocha está recibiendo una ocupación sólida pero moderada, con turistas que eligen, sobre todo, balnearios populares del departamento (como La Paloma, La Pedrera, Aguas Dulces y Punta del Diablo), con tiempos de permanencia próximos de 7 a 10 días en promedio. “Tiene la particularidad de que muchas personas están menos días pero en una quincena recorren varias playas del departamento”, detalló Medina.

En Colonia, en tanto, destaca un repunte de la ocupación hotelera al inicio de la temporada, con muchas propiedades comerciales alcanzando tasas cercanas al 100 % en los primeros días de enero, impulsadas por turistas nacionales e internacionales que aprovechan los paisajes, el casco histórico de Colonia del Sacramento y la cercanía a Buenos Aires.

La diferencia con otros destinos es que por sus características los alquileres son por 3 a 4 días y se realizan más “sobre la marcha” sin tanta anticipación.

En la costa de Canelones, por su parte, la temporada de verano arrancó con buen nivel de ocupación, con la primera quincena de enero prácticamente consolidada y con ocupaciones que rondan el 90 % en varios casos, la mayor demanda fue de casas de 2 a 3 dormitorios con patio próximo al mar con la variante y diferencial con las que cuentan con piscina que son las que se arrendaron primero y a un valor superior.

Según señalaron desde la Camtur, los precios mantienen niveles similares al 2025 y en la segunda quincena bajan entre un 20% y un 25% aproximadamente en términos generales, medido en dólares.

Por ejemplo, según datos de la Cámara Inmobiliaria, en destinos como Punta del Este, donde una casa de un dormitorio con servicios ronda los US$ 2.800 en la primera quincena y las unidades de dos dormitorios se ubican en torno a los US$ 4.500, para la segunda quincena de enero el sector estima una corrección a la baja cercana al 10% respecto a esos valores.

En Ciudad de la Costa y el resto de la franja de la Costa de Oro, donde los precios de la primera quincena se movieron en un rango de US$ 1.800 a US$ 3.500, las bajas proyectadas para el resto del verano son más pronunciadas, con descensos de entre 20% y 30% en los valores de alquiler.

Los cambios en la demanda que se vienen y lo que se espera para lo que resta de la temporada

Si se compara el ranking de enero de Mercado Libre con el de diciembre, se observan algunos movimientos que llaman la atención, mientras que otros destinos reafirman su lugar. En esta línea, Piriápolis se mantiene primero en el podio como el destino más demandado por los uruguayos y Barra del Chuy es el balneario que más gana relevancia y logra superar en visitas a Punta del Este, que en diciembre ocupaba el segundo lugar, si se tiene en cuenta la demanda de este sitio de búsquedas . Esta tendencia marca una mayor diversidad en las elecciones y una búsqueda creciente de destinos alternativos dentro del mapa turístico de la costa.

Entre otros crecimientos notorios del ranking se destaca Villa Serrana, que pasa del puesto 16 al 12, consolidándose como una opción atractiva para quienes prefieren pasar tiempo en la naturaleza y descansar en destinos alejados de la costa.

También da un gran salto San Gregorio de Polanco: el balneario sube del puesto 20, en diciembre, al 14 durante enero, posicionándose como una alternativa cada vez más elegida para escapadas en el interior del país.

De cara a febrero, los operadores esperan un mayor movimiento de turismo interno, con un incremento de los viajes de uruguayos hacia distintos departamentos del país, impulsado también por la coincidencia del feriado de Carnaval, que este año cae durante ese mes.

¿Se llega a las proyecciones?

De acuerdo con las proyecciones previas a la temporada realizadas por Ceres, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 ingresarían a Uruguay más de 1,4 millones de turistas extranjeros no residentes. De concretarse esto, la temporada sería la segunda mejor de la historia en términos de ingresos de personas, con un crecimiento cercano al 5% respecto a la temporada anterior. El mayor aumento estaría relacionado con la llegada de argentinos y brasileños.

Sin embargo, como referencia, el mejor verano del período post pandemia fue el de 2023-2024, cuando entre el 20 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024 ingresaron a Uruguay 742.608 turistas, una cifra superior a la que muestran los registros parciales del actual verano.

Aunque aún queda mucho de la temporada, este antecedente funciona como punto de comparación para evaluar si el crecimiento proyectado permitirá acercarse -o no- a los máximos recientes del turismo en Uruguay.