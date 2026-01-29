"Vamos hasta las últimas consecuencias": delegado del Sunca tras denuncia por encierro de trabajadores peruanos en Punta del Este

Yhonatan Rodríguez , delegado del Sunca en la obra del Hotel Cipriani , brindó detalles sobre la denuncia realizada por un grupo de trabajadores peruanos que aseguraron ser encerrados por su empleador en una casa de Punta del Este.

Según informó en su día El Observador , los trabajadores forman parte de una empresa peruana —WASI— que participa en la construcción de la obra en el predio del ex hotel San Rafael .

Desde Cipriani Resort, Residences & Casino negaron tener vinculación con la contratación y administración de estos trabajadores , ya que pertenecen a una firma contratada por la constructora a cargo de la obra , CRIBA.

La denuncia policial fue hecha el 14 de enero a las 22:30 y el caso fue informado inicialmente por Cadena del Mar de Maldonado.

En diálogo con ese medio, Rodríguez comenzó contando lo ocurrido durante dicha jornada una vez se enteraron de la situación. "Nos fuimos inmediatamente hasta allí. Llegamos, confirmamos lo que decían y pedimos presencia policial. La policía vino con nosotros, cortó la cadena, y acompañamos a los compañeros a radicar la denuncia en la Seccional 12 de La Barra", relató.

Al día siguiente, el Sunca convocó una asamblea en la obra, donde trabajan entre 450 y 500 obreros. Según Rodríguez, la decisión fue unánime: "Resolvimos que nadie iba a perder su puesto y que exigíamos el pago de los jornales adeudados, porque muchos estaban sin cobrar ni siquiera el seguro de desempleo".

Además, el gremio decidió declarar persona non grata al titular de WASI y prohibirle el ingreso al lugar.

"No podía volver a pisar la obra. No íbamos a permitir que siguiera violando derechos bajo la protección de un contrato irregular", aseguró Rodríguez.

Tras esto, apuntó contra la constructora de la obra y señaló: "Si WASI no cumple, CRIBA tiene que responder. No puede lavarse las manos".

En otro momento del diálogo se refirió al estado del lugar donde fueron encontrados los trabajadores e indicó: "Nosotros mismos entramos al lugar; es una vivienda precaria, sin acceso libre, sin llaves para los trabajadores. Necesita refacciones urgentes en techos, paredes y servicios básicos".

Finalmente, opinó de la contradenuncia presentada por WASI y dijo que desde el Sunca están "tranquilos".

"Están acostumbrados a manejar así. Cuando se topan con una organización fuerte, reaccionan atacando a quienes defienden los derechos. Estamos tranquilos, actuamos dentro de la ley, defendiendo a los compañeros. Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias", señaló Rodríguez.

La respuesta de CRIBA ante las acusaciones

Ante las denuncias divulgadas en medios de comunicación sobre presuntas situaciones vinculadas a un subcontratista que participa en la obra de reconstrucción del ex Hotel San Rafael en Punta del Este, la empresa constructora CRIBA emitió un comunicado en el que rechazó de manera "clara y categórica" cualquier práctica que vulnere los derechos de los trabajadores.

La empresa, a través de una misiva a la que accedió El Observador días atrás, señaló que las denuncias que circularon en los últimos días se refieren a hechos presuntamente ocurridos fuera del ámbito de la obra, los cuales actualmente están siendo investigados por las autoridades competentes.

"Tomamos conocimiento de estas denuncias, las cuales están en proceso de investigación, y estamos comprometidos con el total esclarecimiento de los hechos", expresaron desde la firma.

En este contexto, CRIBA reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales y administrativas. "Nos ponemos a total disposición de las autoridades, comprometiéndonos a aportar toda la información que sea requerida para el debido esclarecimiento de los hechos", destacaron.

En su declaración, CRIBA reafirmó su compromiso con el respeto de los derechos laborales, la transparencia en sus procesos y la promoción de condiciones de trabajo dignas y seguras en toda su cadena de valor. "Nos regimos por estándares éticos acordes a los valores que guían todos nuestros proyectos", concluyeron desde la empresa.