/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Tato Algorta, el uruguayo que fue el último campeón de Gran Hermano en Argentina, volcó su auto en Dolores

Santiago Algorta, el último ganador de Gran Hermano, volcó en Dolores cuando volvía de Buenos Aires; el accidente fue anunciado por Santiago del Moro

4 de marzo 2026 - 8:32hs
Santiago Tato Algorta

Santiago "Tato" Algorta

Santiago Algorta, más conocido como Tato, el influencer uruguayo que ganó la edición más reciente de Gran Hermano Argentina, protagonizó en la noche de este martes un accidente en su auto, que ocurrió en Dolores, mientras regresaba desde Buenos Aires con rumbo a Montevideo.

Algorta perdió el control de su auto al tomar una curva y volcó. El coche quedó sobre el costado de la ruta luego de dar una vuelta completa y quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Más allá de lo espectacular del siniestro, la posición final del vehículo, sumada al uso del cinturón de seguridad y al funcionamiento de los airbags, hicieron que si bien el auto sufriera daños considerables, el conductor solamente tuvo algunas lesiones leves y pudo salir por su cuenta del auto.

Algorta fue tratado por personal de emergencia médica en el lugar del accidente, y luego trasladado a un centro de salud local para algunos chequeos de rutina, y está fuera de peligro según los partes oficiales.

En la noche del martes, Santiago del Moro, el conductor de Gran Hermano Argentina que por estos días desarrolla una nueva edición especial (Generación dorada), anunció al aire lo que le había ocurrido a Algorta, y contó que el exparticipante se puso en contacto con la producción del reality show para contarles lo ocurrido y actualizarlos sobre su estado.

"Tato tuvo un accidente pero no le pasó nada", contó Del Moro, ante la sorpresa del panel del programa. "Tuvo un choque en Uruguay, el auto si tuvo bastantes destrozos pero él está bien, y eso es lo importante", agregó.

